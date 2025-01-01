左營高鐵商四基地 國城得標

國城建設集團取得「左營高鐵科技之心公辦都更案」最後一塊600坪基地，與國揚（2505）集團合計共投入204億元進行開發，高雄百貨與飯店龍頭漢神百貨、漢來飯店以及漢來美食三大產業將全力挹注，全案見證高雄產業轉型，迎接AI新時代。

高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」分成商三A、B基地及商四共三處基地，商三A、B基地由國揚集團得標，預計投入188億元；最後一塊商四基地順利評選出國城集團旗下盈舜營造為最優申請人，預計投資16億元興建地上24層、地下三層住商大樓，開發量體約6,000坪，串聯半屏山綠軸，打造沿街帶狀開放空間。

上市建商主管說，國揚與國城二大集團合計為高鐵左營公辦都更投入204億元的開發能量，是港都房地產市場新亮點。

國揚集團創辦人侯西峰指出，對「左營高鐵科技之心案」深具信心，本案將成為六都高鐵站中最優質、最充滿亮點的地標性建築。

國揚建設董事長林子寬表示，「左營高鐵科技之心案」位居高雄S廊帶關鍵核心位置，在7200坪的土地上開發約7萬坪的樓地板面積，建設包括A級商辦、餐飲、精品旅館及住宅等複合式產品，並設計獨步全台，面積達1公頃的「空中大綠台立體連通系統」核心是天亮點，連結左營高鐵、臺鐵及捷運三鐵共構區位優勢，旨在打造北高雄新門戶。

如今國城集團順利貼上高鐵科技之心公辦都更案最後一塊拼圖，未來前景可期。