賣方降價意願提高 五大房仲交易量連二月成長

五大房仲昨（31）日公告2024年12月門市自結交易量，全面月增、年減，這是央行2024年9月祭出第七波信用管制後，連兩個月出現房仲交易量月增，顯示賣方信心鬆動而降價下，帶出一波剛需新買盤。

根據統計，12月信義房屋全台交易量呈現月微增、較去年同期雙位數衰退；永慶集團月增3%、年減27%；住商月增5.2%、年減29.5%；中信房屋月增4%、年減31.8%。台灣房屋僅統計七都，銷售月增6.8%、年減21.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫，去年10月交易量已較6月高點腰斬，11月起，部分賣方認清現實，擔心愈晚出售，必須更大幅降價才能脫手，在價格上更願意讓利促成交，12月賣方心態更為軟化，降價意願增加，也讓交易量小幅回升。

進一步觀察去年12月各區成交狀況，據信義房屋統計，總價1,000萬至1,500萬元的交易最多，占比接近四分之一，其次則是總價1,500萬至2,000萬元的市場，占比也接近兩成。新北市總價1,000萬至2,000萬元的交易占比達五成，桃園市總價1,000萬至1,500萬元交易量最多。台中市方面，總價1,000萬至2,000萬交易狀況較上月成長，也是占比最高的總價帶，南台灣的台南與高雄也都是總價1,000萬至1,500萬元的產品當道。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常政策剛出爐是市場最恐慌的時間，去年12月市場也消化房貸緊縮的利空一段時間，因此看到年前交易有稍觸底回溫，可能有些屋主願意調整價格順利交易。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則表示，經歷過去年9月與10月兩個月的盤整，雖有零星個案降價求售，加上各界普遍認為高點已過，市場案件釋出增加，加上12月會有一批年底資產布局和因應農曆新年的購屋潮，交易表現相對穩健。

展望2025年，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然央行去年第4季並未加碼信用管制，不過金管會透過金融檢查，對於不動產增貸、抵押周轉金加強追查金流，對於銀行放款也給予多重不動產業務貸款比重和總額的限制，因此預估今年上半年銀行貸款速度和條件仍保守，此前房市都將偏向供過於求的情況。