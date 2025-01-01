長榮年終+分紅…上看24個月 陽明有望12個月

貨櫃雙雄年終獎金結果出爐，長榮海運「被錢砸醒」又來了。長榮海運（2603）昨（31）日公布年終獎金，依考績而有不同，平均約20個月；若加計員工分紅，整體獎金額度可領到24個月，等於多領兩年薪水。

陽明 （2609）方面，昨日宣布依年度決算結果依績效金辦法提撥，春節前會預發5.5個月獎金。據了解，以陽明2024年前三季的每股純益（EPS）已達14.79元，獲利有望加發6.5個月，總年終獎金有望達到12個月；另外再加上2025年股東會後的員工分紅最少六個月。

長榮、陽明2024年獎金

據了解，2024年每位長榮海運的員工分紅已知可以多領3.1個月，推估第4季的獲利也會有不錯表現，全年的員工分紅有可能會衝上四個月，也就是2024年加計年終獎金有望領到24個月。長榮集團每年年終獎金，都在當年度的最後一天發給員工，讓員工過好年。

另外，長榮今年股東會後，每位員工又可以多領19萬元，以月薪6萬元計算，每個人已經知道可以多領3.1個月；這個部分還未加上第4季的獲利，就目前長榮海運公布10月11月營收數字，員工分紅有可望衝上四個月，也就是說長榮海運員工2024年領到總獎金達到24個月。

2020年開始全球海運市場因為疫情改變生態，運價大好，當年度每位員工約領到十個月，2021年獲利更好，直接發40個月年終獎金，2022年獲利再創新高，大手筆發放50個月年終獎金，羨煞不少上班族；2023年航運景氣回落，仍發六個月年終獎金，2024年再發20個月，五年抱回共120多個月以上的月薪。

在陽明方面，員工分紅的比率為1%，所以明年的員工分紅，陽明會領的比另外兩家好，以現在的數字來看，最少領六個月。陽明根據公司章程提撥員工酬勞1%計算員工分紅，前三季稅前淨利643.41億元，若以陽明員工人數約1,739人推算每人約可以分到36萬元，如果以月薪6萬來估算，每位員工最少領六個月。

根據公務人員調薪計畫，陽明2025年1月1日調薪3%；至於年終獎金先預發5.5個月，據了解，未來還會依實際結算出來的全年獲利發放績效獎金；另外2025年股東會後，通過員工紅利後，會依1%的比率發給所有員工。