因應資金缺口 台鹽綠能處分台南、苗栗太陽光電案場
台鹽公司今天晚間代子公司台鹽綠能@@@@@@公告，公開標售台南、苗栗屋頂型太陽光電案場，裝置容量1922.62 kwp，交易總金額為新台幣1億191萬3000元，由台鹽得標。
台鹽主管說明，台鹽綠能今天公告標售3座屋頂型太陽光電案場，預計處分利益1838萬5000元，主因台鹽綠能有資金需求，除解決銀行資金缺口，也希望先前發生的爭議事件能避免法律訴訟，儘量和解，而這些都需要資金。
台鹽表示，現階段處於虧損狀態的台鹽綠能在2025年會損平或轉虧為盈，將不再投入EPC統包工程（負責工程設計、施工、設備採購及安裝），交由專業廠商負責，也不再幫漁電共生客戶經營漁場。
因此，台鹽綠能現有太陽能光電案場，將儘可能交由電業商客戶自行營運，許多案場也會採公開招標方式出售。
台鹽綠能今天公告交易案場包括坐落台南市安南區工環路10號、台南市新營區新進路75號、苗栗縣通霄鎮內島里122號的屋頂型太陽光電案場，均位於台鹽廠區屋頂。
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