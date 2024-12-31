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上銀通過 SBTi 目標審核 承諾2050年前達成淨零排放

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上銀科技董事長卓文恒簽署承諾加入SBTi科學基礎減量目標倡議。記者宋健生/攝影
上銀科技董事長卓文恒簽署承諾加入SBTi科學基礎減量目標倡議。記者宋健生/攝影

傳動控制科技大廠上銀科技（2049）31日宣布，通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）審核，官網並公告確認上銀減碳目標路徑與「巴黎協定」一致，承諾成為2050年前達成SBTi Net Zero的企業。

上銀表示，通過SBTi目標審核只是起點，上銀將持續與價值鏈夥伴合作，降低營運過程對環境造成的負面影響，達成SBTi減碳目標，朝向2050年淨零排放邁進。

上銀於2023年7月提出SBTi承諾，減碳目標通過審核後，將同步擬定「提高能源效率」、「創新低碳產品」、「循環經濟減廢」、「導入再生能源」四大核心策略，全面展開減碳行動。

目前，上銀已成立節能減碳小組，積極調整與規劃電力使用結構，透過製程機台參數調整與待機節能、壓縮氣體減量、冷卻水塔散熱改善等方案，逐步提升能資源使用效率，2024年透過節能方案減量3,893公噸CO2。

上銀在新台幣貶值的匯兌利益貢獻下，第3季每股稅後純益1.88元，優於市場預期，結束連續七個季度的衰退，顯示營運最差情況已過。

上銀累計前11月合併營收為223.29億元、年減2.0%，年減幅持續收斂中。前三季稅後淨利16.42億元、年減3.5%，每股稅後純益4.64元，法人估，上銀全年每股稅後純益應有6元以上水準。

目前，上銀訂單能見度約2至2.5個月，法人估，在美中降息的帶動下，明年第2季需求有望回溫，其中半導體設備的訂單能見度相對較佳，而上銀的工業機器人營收，也將隨著半導體產業擴產周期成長。

另一方面，上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，目前已進入最後驗證測試階段，認證後會在客戶端先進行一條線試用，預計明年下半年小批量生產。

這款新開發的AI物流機器人，具有上下料功能，搭配視覺及AI判讀系統，而上銀主要供應機械手臂。法人估，上銀工業機器人產品2025及2026年將分別年增41%與37%，營收占比也將從7%逐步拉升至11%以上。

上銀科技ESG團隊。上銀提供
上銀科技ESG團隊。上銀提供

上銀科技 工業機器人

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