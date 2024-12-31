兩岸靚人物／奇瑞汽車董事長尹同躍 探索AI 打造新智能車

中國大陸奇瑞汽車2024年前11個月出口汽車一舉突破百萬輛達到104.5萬輛，創下大陸車企新紀錄，寫下這個輝煌成績的是奇瑞汽車董事長尹同躍。

現年62歲的尹同躍是安徽蕪湖人，1984年他從安徽工學院（現合肥工業大學）汽車製造專業畢業後，進入中國第一汽車集團公司紅旗轎車廠任工藝員。

憑藉著勤奮和才華，尹同躍很快脫穎而出，成為一汽-大眾汽車公司總裝車間主任兼物流科科長，並獲得一汽「十大傑出青年」 榮譽。

瞄準海外商機

1995年，蕪湖代表團在參觀一汽時發現這位已小有名氣的老鄉，力邀他回蕪湖創立車廠。面對家鄉的召喚，尹同躍毅然放棄在一汽的工作，帶著滿腔熱血和蕪湖市給的人民幣30萬元啟動資金，踏上自主造車之路。

他帶領奇瑞團隊，從最初的引擎研發開始，逐步擴展到整車設計、製造、銷售等領域。1999年12月18日，首輛奇瑞轎車出廠。此後，奇瑞又相繼推出了風雲、QQ等經典車型，在大陸自主品牌中迅速崛起。

看準海外市場的商機，奇瑞從2001年就出口十輛汽車到敘利亞，之後甚至成為敘利亞計程車的主力車型，隨後的20多年間，出口拓展到全球80多個國家，在中亞、南美、中東、非洲等地銷售亮麗，尤其在歐美制裁俄羅斯之際，奇瑞甚至接手原本賓士及福斯在俄羅斯當地的三座工廠，大量組裝汽車並貼上俄羅斯品牌出售，讓奇瑞汽車在當地市占率將近兩成。

奇瑞在海外建立多個工廠，包括在南美、中東和俄羅斯等地，最新的一座廠在西班牙，與西班牙EV MOTORS合資工廠今年11月迎來首台車S700出廠，助力西班牙傳奇品牌EBRO重煥新生，並降低歐盟的關稅衝擊。

尹同躍一生專注於汽車，連續十餘年讓奇瑞拿下自主品牌銷量冠軍，但也不是一帆風順，他要進軍高端汽車市場，並將奇瑞分為奇瑞、開瑞、瑞麒和威麟四個品牌，並喊出「多生孩子好打架」的名言。

車海戰術搶市

然而，幾年下來，奇瑞不僅沒有突破天花板，反而連原有的中低端市場也被瓜分了，銷量每況愈下，2013年，尹同躍坦承，多品牌戰略宣告失敗，奇瑞回歸一個品牌。

但隨著新能源汽車浪潮來襲，尹同躍再度發展多品牌，2024年，奇瑞旗下四大品牌—捷途、奇瑞、iCAR、星途通過車海戰術加速衝量。高峰時期，平均一周發表一款新車，且超過八成是新能源產品。

為了更上層樓，尹同躍選擇與華為合作推出智界S7車型，鎖定特斯拉高端車型Model S，尹同躍說，與華為合作感到痛苦、不適應，但又有太多的滿足。

在回顧與華為智慧汽車BG董事長余承東合作的一年多時光，尹同躍稱這是一場汽車行業的革命，跟著華為走，肯定成功；跟著余承東，肯定成功，尹同躍甚至調侃余承東應該改名余成功。

隨著汽車行業向新能源、智慧化轉型，尹同躍說，就像晶片之於手機廠商的重要性，奇瑞更要將這些核心技術、核心零部件掌握在自己手中。

在2024奇瑞全球創新大會上，汽車智慧化是鮮明的主題，尹同躍表示，燃油車時代，中國汽車在發動機、變速箱等核心技術，都是追趕著西方汽車工業，但是到了智慧電動車時代，在三電、智慧化、AI、大數據等領域，大家都在探索技術無人區，誰重視原始創新的能力，有顛覆式的技術突破，誰就有可能成為行業的顛覆者和引領者。

尹同躍表示，奇瑞會像20年前投入發動機一樣，把智慧化和AI作為奇瑞下一個20年、40年的重大機遇和突破方向。