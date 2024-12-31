古書今贏／勸善去惡 須智慧、勇氣、力量

管理者太過慈善，有錯不教不罰，無功坐享其成，將導致員工有錯不改和僥倖心態；勸善去惡需要智慧、勇氣、力量，才不會變成鄉愿縱容、吝給濫發。

《韓非子．內儲說上》魏惠王向卜皮打聽自己外面的名聲，卜皮回答說「大王很慈惠。」惠王開心地問卜皮：「那我會成功到什麼程度？」卜皮的回應是：「剛好邁向滅亡。」

惠王大惑不解：「仁慈恩惠是好事，為什麼會滅亡？」卜皮說：「仁慈代表不忍心，恩惠代表好賞賜。有罪不罰，無功得賞，國家滅亡只是剛剛好。」

人之犯錯，大致上和經驗有關，有些則是習性造成的反射性動作。去除錯誤必須先認識錯誤的本質和如何正確防錯，才有除錯去惡的真正智慧，正如降魔需要手段和智慧，才不會適得其反。

《崑崙山上．第一部》五閒堂主人程星宇告訴小老虎劉驤：如來佛在雷音寺講經，一隻蠍精前往聽講，佛陀看了擔心她一不小心將傷到其他會眾，於是順手作勢推了一下，不料被蠍精扎了一下，瞬間疼痛難忍，引起了眾怒。

蠍精慌慌張張躲到靈山「凌雲渡」橋下，蟄伏多日後發現沒事，於是從橋下探出頭來，看看有無狀況，恰好佛陀帶著六大弟子走到橋上，一時緊張掉到河內，眼看要一命嗚呼。

佛陀弟子阿難看了不忍，運用神通想把她撈起，蠍精誤以為阿難落井下石，豎起尾鉤扎了一下，阿難如烈火焚身，手一揮將蠍子甩回河內。

大伽葉在旁看了，善心一起要把蠍精撈起，蠍精頭昏眼花看到又是一隻大手抓來，一個尾鉤又扎過去，大伽葉來不及反應，一個咕咚往後栽倒。

文殊號稱大智慧，做事深思熟慮，隨手折了一段樹枝，把蠍精從河中勾了起來隨手拎起，沒想到原本軟癱的蠍子突然弓身，一記倒馬毒朝背狠狠扎下，文殊不敵蠍毒，當下疼得昏了過去。

普賢見狀心想：這妖真是不知好歹，手揮拂塵將蠍精擊落河內，回頭看到如來皺著眉，只好喚來白象，伸出長鼻將河水吸乾。蠍精啪的一聲瞬間跌落河床，看到岩石旁一個深洞鑽了進去；普賢看了，長臂瞬間暴長變細伸進洞內，剛伸到底叫聲不好，面如金紙倒下。

觀音一看連續倒了四名佛友，低宣佛號，一股清泉從淨瓶湧出，如箭般射入洞內，將蠍精順勢帶出收進淨瓶。

觀音好整以暇將楊柳枝插入淨瓶，恭敬向如來稽首，正要開口，蠍精已經順著楊柳枝爬出，狠狠螫了觀音一下，觀音向後栽倒。地藏看到蠍精爬了過來，不經意抬起巨腳，迎向腳底的是一記倒馬毒…。

如來眼見蠍精連續螫倒了六名弟子，化作一股旋風逃去，口唸偈語：「因有疑懼，故有刁乖；行善去惡，須用智排。」憐憫蠍精將來必定闖禍，飭令金剛捉拿保命，哪料蠍精藏匿西梁國毒敵山琵琶洞，竟化為女身逼親，最後被昴日星官降伏，遭打殺山坡。

面對問題如面對蠍子，個頭雖小卻有尾鉤，必須戒慎恐懼，如果等閒視之，就算神功護體，倉促之間遭遇，就會發現自己不堪一擊，變成「不醒人士」；面對任何事，也要保持冷靜，看清狀況後再做反應，未經思考的反射動作，產生的負面效應，總是比正面成果多。