跨國台商與傳產企業主相挺！「國際台中會」銷售破四成

跨國台商與中部傳產企業主相挺！國內老牌食品大廠味丹集團與精湛建設合作，在台中開發的「國際台中會」百億富豪聚落投資計畫，12月進場短短一個月，銷售突破四成，在房市景氣低迷之際，呈現一枝獨秀。

國際台中會位於台中國際高爾夫球場旁，總開發面積達330公頃，其中富豪聚落專區占地20公頃，標榜全客製化，總銷逾100億元。

值得注意的是，全案除了國際台中會之外，後續還有60公頃的土地仍在整合中，大陸建設另有10公頃的別墅社區合建案預計明年開賣，加上與雲品（2748）合作的「富貴天心」溫泉度假別墅、米其林餐廳等，總開發價值上看500億元。

目前已知，國際台中會豪墅區1.5萬坪土地，已售出6,000餘坪，買家共有14組。其中有一家跨國科技業老闆，一口氣預購1,200坪土地，將委託精湛建設興建億元級豪墅；味丹集團常董兼萬寶資產管理董事長楊正也是未來豪墅聚落的主人之一。

國際台中會31日發布第一階段銷售成果，精湛建設董事長陳志聲指出，「高端、高訂、高奢客製化」已成為層峰企業主指定，打造他們心目中夢想的家族聖地。

國際台中會強調「買家先選地，決定買多大土地後再客製」的豪墅開發案。陳志聲說，全世界頂級豪墅有一個固定的模式，就是離市區不會很遠、有小山坡、不會有制式化的設計、大小不一、蓋法不一，才會形成頂級別墅聚落。

以台中第一個位於大肚山的豪墅聚落精湛「台中會」為例，進住的企業主包括大立光（3008）董事長林恩平家族、宏全國際（9939）總裁曹世忠家族、全興集團董事長吳崇儀家族等。

味丹集團表示，國際台中會總開發面積達330公頃，涵蓋台中國際高爾夫球場、富貴天心特區（商務婚宴、米其林餐廳及度假Villa）、國際台中會富豪聚落，以及大陸建設、樸山村等別墅社區。

其中，擁有27洞的台中國際高爾夫球場，共發出3,300張球證，每張球證7月的價格還在420萬元，但隨著國際台中會的啟動，到12月已漲至505萬元，預期明年上看600萬元，球場總市值逾150億元。

味丹今年與雲品國際簽約，將委託雲品進駐富貴天心特區，經營管理20棟奢華溫泉度假Villa與米其林餐廳，全案由味丹集團出資逾10餘億元興建，預計2026年營運。

大陸建設則與味丹的萬寶資產管理採合建模式，分二期開發10公頃土地，第一期60戶別墅，預計明年開賣，第二期87戶別墅，全區總銷金額逾70億元，大陸建設可分回48.85%。