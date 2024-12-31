公私協力！東勢林場賞楓、泡湯與知性之旅一次擁有

「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」在歷經23年公私協力經營維護之下，獲得有工程界金馬獎之稱的公共工程金質獎肯定。為慶祝這一歷史性成就，東勢林場遊樂區31日宣布推出期間限定優惠，讓遊客在欣賞冬季美景的同時，享受超值回饋，全民共享。

農村水保署台中分署分署長陳榮俊表示，「東勢林場水土保持戶外教學園區」擁有168公頃的廣大園區，由彰化縣農會提供土地，農村水保署台中分署、彰化縣農會、志工及周邊青農共同維運23年。

陳榮俊指出，這裡不僅是生態保護的模範，也是台灣水土保持與生態工法歷程的見證，園區自開放以來，長期提供學術研究及國人環境教育的重要平台。

「辦喜事了！」彰化縣農會總幹事張建豐說，為慶祝園區獲得金質獎殊榮，彰化縣農會推出限時優惠活動，自2025年1月1日起至1月24日止，所有進場東勢林場遊樂區的成人票價只需125元。

還有每日限量20組的超值優惠專案（連續假期不適用），專案內容包括兩張入場門票、一部免費停車、一間雙人溫泉湯屋，以及雙人下午茶時光，原價1,580元，現只需999元，折扣高達63%。

東勢林場的楓葉美景每年吸引大批遊客，尤其是每年12月，火紅的楓葉更是讓人目不轉睛。遊客可在「東勢林場水土保持戶外教學園區」的楓香林步道，或遊樂區內的楓香山莊、休閒農業教育會館旁的停車場等地，享受賞楓的樂趣。

除了賞楓，東勢林場的「美人湯」溫泉，也是冬季必去的休閒勝地，尤其適合泡湯紓解身心疲勞。此外，遊樂區還設有「體能訓練場」、「露營烤肉區」及「森林步道」，提供各種適合情侶、親子或三五好友的休閒活動。

10人以上的團體遊客如果只想造訪「東勢林場水土保持戶外教學園區」，而不使用「東勢林場遊樂區」設施，請在10天前至農業部農村水保署水土保持戶外教室網站申請，享有僅收保險費60元的優惠。