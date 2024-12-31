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陽明員工好幸福！春節前預發5.5個月獎金外 還分紅30萬元
陽明海運（2609）目前已經規劃好，依年度決算結果依績效金辦法提撥，但春節前會預發5.5個月獎金；由於三家貨櫃輪中，陽明的員工分紅比率為1%，所以明年的員工分紅，陽明會領得比另外兩家好，以現在的數字來看，最少領5個月。
陽明根據公司章程提撥員工酬勞1%計算員工分紅，前三季稅後純益516.34億元，若以陽明員工人數約1,739人推算每人約可以分到30萬元，如果以月薪6萬來估算，每位員工最少領5個月。
受到中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，陽明累計前三季整體營運績效表現亮眼，合併營收1,692.29億元，稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股稅後純益為14.79元。
展望2025年，陽明認為，2025年運價受到三大因素干擾，對於明年市場展望審慎樂觀，首先紅海繞行維持，其次美東碼頭罷工因素陰霾籠罩，第三還有亞洲趕出貨，各大主要碼頭塞港，已經出現供應鏈的問題。
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