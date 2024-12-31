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台船承造海洋調查船開工 提升國家海域資料完整性

中央社／ 台北31日電

台船今天宣布，承造海洋委員會國家海洋研究院「100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船」，今天舉行開工典禮，預計民國116年11月26日交船，提升海洋研究能量與國家海域資料完整性等任務。

台船發布新聞稿指出，承造海洋委員會國家海洋研究院100噸級、300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，今天下午在台船高雄廠區舉辦兩型船開工典禮，由台船公司董事長黃正弘及海洋委員會國家海洋研究院長陳建宏共同主持，邀請海洋委員會主委管碧玲出席。

台船指出，此建造案於今年3月15日決標，預計民國116年11月26日兩型船交船，將依合約期程完工，交付國家海洋研究院使用。

台船說明，100噸級海洋基礎資料調查船是進行淺海生態調查任務的近海海洋調查船，可執行海洋生態、保育相關調查等樣本收集工作，並能支援近岸地形測繪、小型科儀施放維護工作；船長35公尺，船寬7.5公尺，船深3.7公尺，船體為鋼質船身，上構為鋁合金結構，試航船速為12節，續航力可達500浬。

而300噸級海洋基礎調查船的船長40公尺，船寬9公尺，船深3.7公尺，材質、船速及續航力同100噸級，可進行淺海與離島探測調查任務，能支援大型研究船進行短期調查任務、小型科儀施放維護工作。

台船 洋基

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