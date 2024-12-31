台北101跨年光雕秀 手繪刻畫8位台灣運動英雄風采

迎接跨年，台北101將於晚間10時至11時，展演「Team TaiwanChampion光雕秀」，邀請國際知名插畫藝術家BernardChang擔任創作，透過擬真手繪動畫，刻畫8位台灣運動英雄的風采。

Bernard Chang曾參與漫威（Marvel Studios）及DC（DC Comics）多部知名作品，包括「X戰警」、「死侍」、「鋼鐵人」、「超人」、「神力女超人」等，同時也是「紐約時報」長期合作的暢銷插畫家，其作品備受全球讀者喜愛。

台北101表示，在本次光雕秀中，Bernard Chang將以擬真手繪動畫的方式，生動展現台灣運動英雄的風采，包括羽球金牌組合李洋與王齊麟、拳擊奧運金牌林郁婷、桌球名將莊智淵與林昀儒、羽球球后戴資穎、網球一姐謝淑薇及棒球場上的不屈鬥士陳傑憲。

台北101指出，光雕秀播放時間為晚間10時至11時，建議欣賞地點為台北市政府東南廣場。