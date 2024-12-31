川普變數、中美貿易戰2.0？ 專家預警2025房市變化

2024年步入尾聲，回顧今年房市從火熱的一屋難求逐漸走向政策壓力下的調整階段。展望2025年，專家表示台灣房市將面臨政治政策、經濟金融及國際情勢多重影響，未來趨勢值得關注。

台灣總統在國慶演說中表明，對高房價及炒房現象保持高度敏感，未來政府可能持續推動打擊短期炒作及控管房貸資金的政策。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這樣的政策環境就是為了抑制投資行為，利多政策出現的可能性較低。

曾敬德說，展望2025，利率預期將維持當前水平，但銀行已逐步收緊房貸資金，預計上半年市場資金仍會偏向緊縮。房市將因此進一步洗牌，部分屋主可能因資金壓力而釋出房產，為買方帶來更合理價格的機會。

國際局勢的變化也將間接影響房市。曾敬德提到，中美2.0貿易戰可能升溫，俄烏戰爭是否告一段落，以及地緣政治衝突等事件，都可能帶動原物料價格波動，進而影響房地產造價與市場信心。另外，川普政策的不確定性，可能帶來金融市場的波動，也間接改變房市的買賣心理。

在政策調控與經濟趨勢的影響下，2025年或許不會出現如2024年初的搶購潮，曾敬德表示，買方可利用較少競爭的市場環境，理性挑選適合自己的物件。他建議，持續保持對市場的觀察，與值得信賴的經紀人合作，有助於及時掌握適合的房產機會。

曾敬德在信義房屋自製PODCAST「房屋聽信義」中，分享了2025年看好的房市區域及其他專業見解。若想瞭解更多內容，歡迎收聽「房屋聽信義」，節目結合40年豐富房地產交易經驗，提供好聽、好懂的房地產交易知識與故事、真實案例分享，提供新手買家賣家超專業的剖析。