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氮氧化物及揮發性有機物排放違規加重處罰 針對空間與時間兩方面

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部31日修正發布「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁罰金額計算權重。環境部大氣司表示，這次修正有兩大重點，針對氮氧化物NOx及揮發性有機物VOCs排放違反規定將會加重處罰；若是在新的空污季節（每年9月至翌年5月）違規排放，同樣也會加重處罰。

環境部表示，這次主要針對氮氧化物NOx及揮發性有機物VOCs（細懸浮微粒PM2.5及臭氧O3之前驅物）排放違反規定，予以加重處罰；及因應設備元件洩漏VOCs管制值加嚴，產生裁罰過苛情形，故適度調整其裁罰程度；並針對非法使用不符合成份標準之燃料（例如固體再生燃料，SRF）修正為一經查獲直接處分，呼籲公私場所妥善採取防制措施，共同為落實第二期空氣污染防制方案（113-116年）目標努力。

環境部大氣司司長張順欽解釋，這是加重裁罰可分為「空間」與「時間」兩部分。「空間」部分，指的是在三級防制區內氮氧化物NOx及揮發性有機物VOCs排放違反規定，會加重處罰；「時間」部分，也就是在空污防制季節（每年9月至翌年5月）違規排放氮氧化物NOx及揮發性有機物VOCs，同樣也會加重裁罰。

為滿足空氣污染防制法明定裁罰上限新臺幣2,000萬元，違規涉及情節重大者，加重處罰至多可達200倍，呼籲公私場所依規定做好空氣污染防制工作，切莫以身試法。

環境部表示，配合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」石化製程、揮發性有機液體之儲槽或裝載操作設施之設備元件VOCs洩漏管制值加嚴十倍將於114年1月1日施行，本次已修正為依其洩漏VOCs個數及濃度適度調整裁罰比例。

此外，近年外界關注固體再生燃料（SRF）議題，亦針對已取得許可但非法使用不符合成份標準或來源不明之燃料，由原違規使用達一定量才處分，調整為經查獲使用即處分；另無固定污染源設置或操作許可而逕行設置、變更或操作，亦明定不適用首次違規之減輕裁罰，以杜絕爭議，及強化空污防制目的。

PM2.5 空污 細懸浮微粒

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