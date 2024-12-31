高雄市鎖匠業職業工會訂參考價目表違法 公平會再警示

公平會今天委員會議決議，高雄市鎖匠業職業工會訂定開鎖及配鎖參考價目表，已違反公平法聯合行為之禁止規定。

公平會表示，高雄市鎖匠工會最早於78年訂定參考價目表，之後陸續於84年、94年、105年、109年及111年透過理事會議修訂參考價目表。該公會於修訂參考價目表後，即印製書面參考價目表放置於工會及鎖匙材料中盤商處，並透過該工會LINE群組通知會員自行前往索取。另據調查，多數會員於營業處所張貼該工會製發之參考價目表，並表示會參照該參考價目表報價或收費，顯見該參考價目表對於個別會員產生一定程度之拘束力。

公平會指出，高雄市鎖匠工會雖主張為讓消費者及會員知悉市場行情，減少紛爭，而訂定參考價目表，惟工會訂定參考價目表，縱為「參考」性質，仍於市場上形成價格基準點，拘束及影響個別會員訂價決策，損害市場競爭機制，足以影響市場供需功能，已違反公平交易法禁止為聯合行為之規定。公平會經考量該工會組織類型為職業工會、會員多為獨資或合夥商號屬小規模事業，以及受調查後已通知會員停止使用參考價目表，且經現場調查，該工會會員營業場所已無再使用參考價目表等情形，決議予以警示不處罰鍰。

公平會特別重申，公(工)、協會等各類事業團體合意訂定收取費用價目表，已構成違法之聯合行為。（工）協會、團體須嚴格遵守公平法規定，如有已訂定收費標準者應立即停止適用，以避免觸法遭罰