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燁興盤元線材新盤價 碳鋼採議價、不銹鋼全面平盤

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

不銹鋼市低檔徘徊。燁興（2007）31日開出明年1月盤元線材新價，不銹鋼盤線平盤，碳鋼盤元採個別議價，整體市況冷冽。

燁興碳鋼盤元以今年12月基礎下與客戶個別議價；不銹鋼盤元200、300與400系列維持平盤。

燁興表示，儘管新台幣貶值增加進口成本，但考量市場需求與下游客戶的競爭力，對1月盤價做出上述決定。

上市鋼廠主管指出，金龍年鋼市表現慘烈，各家鋼廠哀鴻遍野，面對金蛇年到來，市場變數仍大。第1季是華人春節長假，工作天數少、提貨量低，將是淡季格局。接下來就看美國新政府的施政方向，是不是真的走回孤立主義、美國優先老路，還是能對全球拚經濟創造利多。

不銹鋼 新台幣 美國

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