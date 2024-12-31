燁聯盤價降幅大於唐榮 低價誘單受注目

不銹鋼市低檔徘徊。上游廠燁聯（9957）31日開出明年1月盤價，304不銹鋼每公噸降2,000元，跌幅高於唐榮（2035），期待低價誘單。

法人指出，全球產業以及重大經濟決策，當前幾乎目標一致，都在等1月20日美國新總統川普上台，市場對美國新政府的見解雖顯分歧，但多數傾向依川普簽署的新政再做適當對應，是符合最大利益的做法。

國內不銹上游大廠燁聯開出2025年1月內銷產盤價，所有產品皆在前月基礎上下調，其中304不銹鋼每公噸跌2,000元，316L附價跌1,000，430跌500元。

燁聯表示，目前鋼廠原料成本仍居高不下，但考量市場及客戶競爭力等因素，因此調降明年1月價格，降幅每公噸500元到2,000元不等。

上市鋼廠主管說，唐榮日前開盤304不銹鋼每公噸跌1,000元，燁聯降幅擴大到2,000元，低價誘單能否奏效值得觀察。燁聯長期來產銷節奏承壓，導致虧損情況難解，成為最頭痛問題。