寶齡與韓國協和醱酵麒麟、樂金化學簽署轉換與轉讓協議

寶齡富錦（1760）31日宣布，公司已與韓國協和醱酵麒麟（Kyowa Hakko Kirin Korea Co., Ltd.,KKKR）、及樂金化學（LG Chem,LGC）兩公司簽署轉換與轉讓協議。寶齡富錦的腎病新藥「拿百磷（Nephoxil）」，透過這次韓國市場經銷商的轉換，將可持續深化市場滲透並探索新的應用機會。

寶齡富錦表示，公司曾於2017年2月將「拿百磷（Nephoxil）」韓國市場授權與獨家經銷合約給KKKR，到了2023年5月再度簽署供應合約。2024年8月27日，本公司接獲KKKR來函通知，因其母公司進行亞太地區組織架構與業務的調整，因此來函終止前述合約。

因應上述，寶齡富錦與KKKR及LGC商談，由LGC繼續Nephoxil於韓國市場銷售，三方將簽署轉換與轉讓協議（Assignment and Novation Agreement），將前述2017年合約及2023年合約中KKKR之所有權利與義務轉讓予LGC。