快訊

中職／兄弟釋出7人包括陳家駒 3人簽回、2人轉教練

遊日注意！日本流感、新冠案例狂飆 疾管署示警「這3區」疫情嚴峻

寶齡與韓國協和醱酵麒麟、樂金化學簽署轉換與轉讓協議

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）31日宣布，公司已與韓國協和醱酵麒麟（Kyowa Hakko Kirin Korea Co., Ltd.,KKKR）、及樂金化學（LG Chem,LGC）兩公司簽署轉換與轉讓協議。寶齡富錦的腎病新藥「拿百磷（Nephoxil）」，透過這次韓國市場經銷商的轉換，將可持續深化市場滲透並探索新的應用機會。

寶齡富錦表示，公司曾於2017年2月將「拿百磷（Nephoxil）」韓國市場授權與獨家經銷合約給KKKR，到了2023年5月再度簽署供應合約。2024年8月27日，本公司接獲KKKR來函通知，因其母公司進行亞太地區組織架構與業務的調整，因此來函終止前述合約。

因應上述，寶齡富錦與KKKR及LGC商談，由LGC繼續Nephoxil於韓國市場銷售，三方將簽署轉換與轉讓協議（Assignment and Novation Agreement），將前述2017年合約及2023年合約中KKKR之所有權利與義務轉讓予LGC。

LG 寶齡富錦

延伸閱讀

韓國男星李俊昊來了！ 一襲黑色長大衣亮相台南

海外版Kia EV5確定2025下半年韓國光州量產！電池組將與中國版不同

韓國隊長的身材跪了！玉澤演「透明上衣大肌肌現形」性感曲線噴鼻血　請男星們都學著點

大啖台南美食！ 韓國王牌製作人羅PD、《機醫》金大明盛讚：太愛台南！是感性爆棚的城市

相關新聞

2025年房市怎麼走？專家：房市有望進一步洗牌、將出現合理房價

2024年步入尾聲，回顧今年房市，從火熱的一屋難求逐漸走向政策壓力下的調整階段。展望2025年，信義房屋不動產企研室專案...

高雄市鎖匠業職業工會訂參考價目表違法 公平會再警示

公平會今天委員會議決議，高雄市鎖匠業職業工會訂定開鎖及配鎖參考價目表，已違反公平法聯合行為之禁止規定。

首度與衛福部合作！桃園八德「白鷺安居」社宅估2029年完工

國家住都中心31日宣布，桃園市八德區「白鷺安居」社宅統包工程順利決標，這是首度與衛福部合作興建綜合式長照大樓，預計將在2...

101煙火私房景點曝光！這5大老宅區全受惠上漲

台北市民觀看跨年煙火有不少選擇，近期受惠於網路社群傳播，於大安區、信義區興起不少私房景點，住商機構觀察實價登錄，各大跨年...

打擊年節詐騙 證交所跨界場域宣導反詐

2024年即將結束，各行各業的年終獎金陸續發放。根據警政署打詐儀表板統計，2024年8~12月全民詐騙財損數單月皆達百億...

南市房屋交易量衰退 但住宅價格指數微幅上升

台南市地政局統計10月全市住宅價格指數149.65，較9月微幅上漲0.19%，相較去年同期則上漲8.81%。大廈價格指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。