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上銀：通過SBTi目標審核 2050年達成淨零排放

中央社／ 台北31日電

傳動元件大廠上銀今天宣布，科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）官網在20日公告，確認上銀減碳目標路徑與巴黎協定一致，上銀承諾成為2050年前達成SBTi淨零排放（NetZero）的企業。

上銀透過新聞稿指出，11月19日正式通過SBTi審核只是起點，上銀將持續與價值鏈夥伴合作，降低營運過程對環境造成的負面影響，達成SBTi減碳目標，朝向2050年淨零排放邁進。

上銀說明，2023年7月提出SBTi承諾，減碳目標在今年11月通過審核，並同步擬定提高能源效率、創新低碳產品、循環經濟減廢、導入再生能源等四大核心策略，全面展開減碳行動。

其中在範疇一、二減碳目標與措施，上銀指出，減碳目標依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2021年。中期目標至2030年絕對減量42%，長期目標至2050年絕對減量90%。

上銀表示，今年透過節能方案減量3893公噸CO2e，未來持續致力各項節能減碳方案，提升能資源效率並導入再生能源使用。

在範疇三減碳目標與措施，上銀說明，範疇三以2022年為基準年，規劃中期目標至2030年絕對減量25%，長期目標至2050年絕對減量90%。

為有效降低範疇三碳排，上銀指出，攜手供應鏈與客戶共同導入使用低碳材料，協力建立綠色供應鏈，透過研發降低使用階段的能源需求。

上銀 再生能源 減碳

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