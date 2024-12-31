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浩鼎 ADC 新藥 OBI-992 論文登國際期刊 MCT 評定為首度揭露

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）31日宣布，自行研發以TROP2為標靶的抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）抗癌新藥OBI-992，其研究論文已發表於國際知名期刊「分子癌症治療」《Molecular Cancer Therapeutics, MCT 》，並經該期刊評定為首度揭露（First Disclosure）的推薦文章。

MCT為美國癌症研究協會（AACR）旗下專業期刊，內容以介紹臨床前開發階段的癌症藥物為主，以嚴謹及高標準著稱。浩鼎這篇名為「OBI-992：以TROP2為標靶的ADC在多種癌症模型中所表現的抗腫瘤活性」，被評定為首度揭露。根據MCT對「首度揭露」專文定義，不僅指該藥物之結構和相關研究為首度發表，且經專家審閱其臨床前藥物療效、可轉譯性和科學透明度後，認定該藥物深具臨床開發潛力。經過全面評估，認為OBI-992展現出卓越的臨床開發潛力，而入選為該期首度揭露的推薦文章。

論文第一作者、浩鼎TROP2 ADC產品開發團隊處長李婉芬博士指出，OBI-992是以TROP2為標靶所設計的新穎ADC；它以連接子（linker）將抗體和強效的TOP1（topoisomerase I）抑制劑相互鍵結，這個獨特的連接子具高度親水性，在血液中維持安定，一旦與癌細胞表面TROP2結合後內吞，就會在癌細胞內釋放TOP1抑制劑，毒殺癌細胞。對無TROP2表達的癌細胞也有明顯有效的「旁觀者效應」，能夠殺死鄰近的TROP2陰性癌細胞，突破傳統標靶療法的侷限。

李婉芬強調，多種動物模式已顯示，OBI-992具高效抗腫瘤活性、優異的藥物動力學表現和良好的安全性；與常用抗癌藥如PARP抑制劑或免疫療法併用，也表現出更佳的抗腫瘤作用。這些結果不僅肯定OBI-992作為新一代ADC，未來臨床發展具有成為同類最佳（best-in-class）新藥、也顯現其發展合併治療的潛力。

台灣浩鼎執行長王慧君指出，OBI-992今年六月進入臨床試驗階段，並名列世界ADC大獎「2024年最具潛力臨床候選藥物」前八強。這次OBI-992論文能獲選為MCT首度揭露文章，彰顯浩鼎多年來的創新研究成果，將有助於進一步提升浩鼎在ADC國際專業領域的知名度和聲譽。

浩鼎 癌症 癌細胞

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