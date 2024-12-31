首度與衛福部合作！桃園八德「白鷺安居」社宅估2029年完工

國家住都中心31日宣布，桃園市八德區「白鷺安居」社宅統包工程順利決標，這是首度與衛福部合作興建綜合式長照大樓，預計將在2029年完工、可提供933戶社宅供有需求民眾入住。

國家住都中心表示，「白鷺安居」社宅為國家住都中心與衛福部合作興建綜合式長照大樓的首個案件，將由「泛亞工程建設股份有限公司」與「恩典聯合建築師事務所」組成的統包團隊共同打造，預計2029年興建完成，提供933戶社會住宅。

國家住都中心介紹，「白鷺安居」社宅位於八德區興仁路二段與合興二街交界處，周邊擁有中正國小、夢幻公園、興仁親子公園、環東黃昏市場及元智大學等設施，且距中壢產業園區僅12分鐘車程，方便就學、就業及生活。

交通方面，該地點距內壢火車站及省道台1線車程僅需5分鐘，距國道1號內壢交流道約12分鐘車程，區域交通十分便利。

國家住都中心說，此社會住宅規劃包含933戶住宅、托嬰中心及店鋪空間，將滿足民眾的成家需求。此外，作為首個與衛福部合作的綜合式長照大樓案，本案的長照設施將提升地區社福服務，創造全齡友善的居住環境。