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信用管制旺季不旺 5大房仲12月交易量均年減雙位數

中央社／ 台北31日電

央行第7波信用管制持續影響房市，銀行房貸吃緊狀況短期難以解除，國內5大房仲業者包括信義房屋、永慶房屋、台灣房屋、住商不動產以及中信房屋，12月交易量旺季不旺，皆年減雙位數，但若與今年11月相比，皆月增個位數。

信義房屋表示，統計全台門市12月交易狀況，因市場逐漸適應央行第7波信用管制，加上台股指數仍維持23000點以上，12月房市有觸底回穩跡象，統計12月交易量微幅月增，但年減雙位數。雖12月房市旺季不旺，但市場似乎正逐漸適應房貸緊縮的現況。

永慶房屋表示，12月買氣處於相對低檔，房市交易量年減27%、月增3%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，銀行房貸緊縮與第7波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫，尤其到10月交易量已較6月高點腰斬。

陳金萍說，在此市場氛圍下，11月開始部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度降價才能脫手，在價格上更願意讓利促成交，12月賣方心態更為軟化，降價意願增加，讓買賣雙方價格認知差距縮小，交易量小幅回升。

台灣房屋統計內部成交行情，12月交易量年減21.6%、月增6.8%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第4季多數投資客已退場，目前賞屋者以具優貸資格的買方為主，屋主也逐漸體認市況，抱著年前捧現金過年的心態，願讓利換成交者多能順利售屋。

住商機構統計12月旗下成交狀況，全台交易量年減29.5%、月增5.2%，交易量築底跡象浮現。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，經歷9月與10月盤整，雖有零星個案降價求售，加上各界普遍認為高點已過，市場案件釋出增加，加上12月會有一批年底資產布局和因應農曆新年的購屋潮，交易表現穩健。

中信房屋統計內部成交件數，12月全台交易量年減31.8%、月增4%。中信房屋總經理張世宗指出，農曆年前本是傳統房市旺季，但今年在銀行房貸限額和央行第7波信用管制之下，呈現旺季不旺的狀況。區域表現來看，北北桃購屋族率先回神，剛性需求驅動下，雙北與桃園交易量分別呈現6.6%至13.6%不等的成長。

央行 房市 房貸

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