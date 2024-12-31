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101煙火私房景點曝光！這5大老宅區全受惠上漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
近年受惠於網路社群傳播，大安區、信義區興起不少看101煙火的私房景點。記者朱曼寧／攝影
近年受惠於網路社群傳播，大安區、信義區興起不少看101煙火的私房景點。記者朱曼寧／攝影

台北市民觀看跨年煙火有不少選擇，近期受惠於網路社群傳播，於大安區、信義區興起不少私房景點，住商機構觀察實價登錄，各大跨年私房景點中，以大安區福州山公園漲幅最高，另，以安和路一段141巷房價最為驚人。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，能近距離觀賞到跨年煙火地點，不泛為緊鄰信義計畫區或大安區且視野遼闊區域，此類地點位處北市蛋黃區，自然房價頗具支撐力道。

根據實價登陸，北市各大跨年景點中，以安和路一段141巷今年平均成交單價達104萬元最高，賴志昶指出，該巷弄緊臨捷運站，又位處大安、信義區交界，在地段優勢之下，就算為巷弄內物件，成交房價也頗具優勢。

比較同地點2021年與今年房價發現，各大景點以福州山公園房價漲勢最強勁，該地區周邊房價歷經3年漲幅達一成，賴志昶認為，該區域較屬蛋白區，供給以中古市場為主，過去為大安區少見房價凹陷區，惟由於基期低，房價蹲得越低、跳得越高，隨著市場走勢起漲，幅度會較為驚人。

觀察實價，此次進榜私房景點，也包含深受觀光客青睞的松仁路253巷、緊臨台北醫學大學的景勤一號公園、惠安公園等。住商不動產台北101世貿加盟店店東陳德潤分析，松仁路253巷雖屬信義區門牌，但本身已是鄰近象山的蛋白區域，為信義區少見的房價親民區；至於景勤一號公園、惠安公園位處北醫商圈，周邊公寓成交單價約6~7字頭，電梯大樓、華廈物件則約8~9字頭以上，區域蛋黃機能成熟，又有知名醫院加持，讓房價頗具前景性。

賴志昶補充，消費者若追求在家即可觀賞到台北101美景，其實若往吳興街、象山一帶看房，區域平均成交單價仍屬親民，甚至若入手中古公寓，僅約信義計畫區豪宅價位半價以上即可入手，為頗具CP值的物件，惟民眾購置特殊景觀宅，需觀察街廓開發狀況，如周邊不會有新建物遮蔽視野，此類特殊景觀宅房價才具保值空間。

台北101。記者朱曼寧／攝影
台北101。記者朱曼寧／攝影
北市五大跨年煙火秘境周邊房價（單位：萬元／坪）。資料來源／住商機構
北市五大跨年煙火秘境周邊房價（單位：萬元／坪）。資料來源／住商機構

房價 跨年

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