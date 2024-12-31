打擊年節詐騙 證交所跨界場域宣導反詐

2024年即將結束，各行各業的年終獎金陸續發放。根據警政署打詐儀表板統計，2024年8~12月全民詐騙財損數單月皆達百億元，為避免民眾辛苦整年的獲得的報酬，流於為詐騙集團作嫁，證交所持續運用各種宣傳方式提升民眾的防詐意識，於跨界場域宣導反詐。

證交所10月初首波推出蘊含巧思之打詐歌曲《愛錢的騙子》及歌曲MV，以創新的方式，帶動民眾記得「遇到錢的事情，冷靜想一下」，接續於11月至12月上旬發起「5D反詐舞力鬥陣」傳唱活動，三管齊下邀請資本市場利害關係人(上市公司、證券商、會計師事務所等)、名人網紅及投資大眾一同響應，拍攝吸睛有創意的反詐舞蹈，務求民眾牢記5個Don’t「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，跨年期間在101大樓外牆點燈，讓民眾抬頭就能看到五個Don’t。

有鑑於詐騙猖獗，在生活中不同場景下都有可能落入詐騙陷阱，證交所特別針對年底與跨年民眾年終獎金、壓歲錢在手之際，打擊年節詐騙。此段期間聚會點外賣、逛大賣場添購年節用品，或到健身房運動迎接過年大吃大喝的頻率增加，證交所最新一波宣導活動中，透過場景行銷，與全台近60家咖啡廳、五個大型賣場門市，近20家健身房及線上外送平台合作，於跨界場域宣導反詐，要將反詐意識，自然滲透到民眾日常。

根據農業部茶及飲料作物改良場近期統計，國人平均每年喝掉約177杯咖啡，飲用咖啡已成為國人日常生活場景；另大賣場為全家人每周一同購物預備生活用品的地點；健身房則在國人健康意識抬頭及疫情結束後成為民眾運動的主要選擇之一；外送服務更於疫情期間快速成長，已成為民眾方便的選擇。

證交所這波跨界場域反詐創意宣傳中，以「給你的錢，一個XX的時間為主題」，分別於咖啡店「給你的錢，一杯咖啡的時間」、大型賣場「給你的錢，逛個賣場的時間」、健身房「給你的錢，一場健身的時間」、外送平台則置入5個Don’t的內容，讓民眾在生活大小事中遇到錢的事情，都能記得「冷靜想一下」。證交所要再次提醒民眾，遇到疑似詐騙訊息，最好提高警覺，先冷靜思考，就有更大的機會，增強防詐騙的免疫力，守住辛苦整年，賺到的紅包錢！