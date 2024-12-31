南市房屋交易量衰退 但住宅價格指數微幅上升
台南市地政局統計10月全市住宅價格指數149.65，較9月微幅上漲0.19%，相較去年同期則上漲8.81%。大廈價格指數156.82，透天住宅為139.69，與前期相較，大廈住宅價格指數漲幅高於透天住宅。不過，整體購買棟數較去年同期大幅衰退，和打房有關。另，全市交易量較前期增加3.91%，以東區增幅268.75%最為顯著。
地政局長陳淑美表示，今年10月國內經濟景氣信號分數為32分，與前期的9月相較下降2分，燈號持續維持黃紅燈。本期住宅價格指數多數行政區微幅上漲，交易量方面，全市10月建物移轉棟數2285棟，較前期增加3.91%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退15.50%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，近期交易量已大幅減少。
觀察各行政區的住宅價格指數表現，各行政區的價格指數較前期及去年同期都微幅上漲。其中新市區的漲幅最高，較前期微幅上漲0.67，其次是新營區和歸仁區，分別微幅上漲0.43%和0.37%。與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依次為新市區12.31%、歸仁區11.22%、南區10.42%，顯示各區域間仍有重大開發計畫加持。
但隨著第七波信用管制對於房價逐漸發酵，房市開始回歸剛性需求支撐，市場價格漲勢放緩並呈現回穩狀態。另，觀察到善化區的價格指數出現下跌，本期指數微幅下跌0.07%，後續各行政區的住宅價格是否還有大幅上漲空間，仍需持續觀察。
交易量表現上，前3名分別為東區531棟、南科區域296棟、歸仁區273棟。與去年同期相比，東區和善化區的增幅最為顯著，本期交易量分別為531棟和225棟，主要是因為區內新建案完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期有所增加，增幅分別為279.29%和85.95%。安平區和新營區的交易量也增加逾五成，本期分別為133棟和103棟。反觀永康區的交易量大幅減少70.95%，安南區減少逾68.28%。後續各行政區的交易量是否持續受到央行限貸令的影響仍有待觀察。相關資訊請上南市地政局網站查詢。
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