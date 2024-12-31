快訊

涉貪汙洗錢等3罪遭判12年半 林姿妙喊冤：司法已被政治綁架

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、這天開工

AI教父警告30年內AI會消滅人類20％！如「嬰兒可以控制母親」

聽新聞
0:00 / 0:00

南市房屋交易量衰退 但住宅價格指數微幅上升

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市10月的住宅價格指數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市10月的住宅價格指數及變動率。圖／南市地政局提供

台南市地政局統計10月全市住宅價格指數149.65，較9月微幅上漲0.19%，相較去年同期則上漲8.81%。大廈價格指數156.82，透天住宅為139.69，與前期相較，大廈住宅價格指數漲幅高於透天住宅。不過，整體購買棟數較去年同期大幅衰退，和打房有關。另，全市交易量較前期增加3.91%，以東區增幅268.75%最為顯著。

地政局長陳淑美表示，今年10月國內經濟景氣信號分數為32分，與前期的9月相較下降2分，燈號持續維持黃紅燈。本期住宅價格指數多數行政區微幅上漲，交易量方面，全市10月建物移轉棟數2285棟，較前期增加3.91%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退15.50%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，近期交易量已大幅減少。

觀察各行政區的住宅價格指數表現，各行政區的價格指數較前期及去年同期都微幅上漲。其中新市區的漲幅最高，較前期微幅上漲0.67，其次是新營區和歸仁區，分別微幅上漲0.43%和0.37%。與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依次為新市區12.31%、歸仁區11.22%、南區10.42%，顯示各區域間仍有重大開發計畫加持。

但隨著第七波信用管制對於房價逐漸發酵，房市開始回歸剛性需求支撐，市場價格漲勢放緩並呈現回穩狀態。另，觀察到善化區的價格指數出現下跌，本期指數微幅下跌0.07%，後續各行政區的住宅價格是否還有大幅上漲空間，仍需持續觀察。

交易量表現上，前3名分別為東區531棟、南科區域296棟、歸仁區273棟。與去年同期相比，東區和善化區的增幅最為顯著，本期交易量分別為531棟和225棟，主要是因為區內新建案完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期有所增加，增幅分別為279.29%和85.95%。安平區和新營區的交易量也增加逾五成，本期分別為133棟和103棟。反觀永康區的交易量大幅減少70.95%，安南區減少逾68.28%。後續各行政區的交易量是否持續受到央行限貸令的影響仍有待觀察。相關資訊請上南市地政局網站查詢。

台南市10月的住宅價格指數及變動率。圖／南市地政局提供
台南市10月的住宅價格指數及變動率。圖／南市地政局提供

央行 房市

延伸閱讀

南市學校百餘場食農體驗 友善環境愛護鄉土做比說多

共同防堵詐房！ 新北地政與計程車隊廣傳「打詐神器」

南市打造最強噪音管制網 高噪音車輛別再吵

碳佐麻里新興店吸人潮「訂位變候位」亂象 南市消保官說話了

相關新聞

2025年房市怎麼走？專家：房市有望進一步洗牌、將出現合理房價

2024年步入尾聲，回顧今年房市，從火熱的一屋難求逐漸走向政策壓力下的調整階段。展望2025年，信義房屋不動產企研室專案...

首度與衛福部合作！桃園八德「白鷺安居」社宅估2029年完工

國家住都中心31日宣布，桃園市八德區「白鷺安居」社宅統包工程順利決標，這是首度與衛福部合作興建綜合式長照大樓，預計將在2...

101煙火私房景點曝光！這5大老宅區全受惠上漲

台北市民觀看跨年煙火有不少選擇，近期受惠於網路社群傳播，於大安區、信義區興起不少私房景點，住商機構觀察實價登錄，各大跨年...

打擊年節詐騙 證交所跨界場域宣導反詐

2024年即將結束，各行各業的年終獎金陸續發放。根據警政署打詐儀表板統計，2024年8~12月全民詐騙財損數單月皆達百億...

南市房屋交易量衰退 但住宅價格指數微幅上升

台南市地政局統計10月全市住宅價格指數149.65，較9月微幅上漲0.19%，相較去年同期則上漲8.81%。大廈價格指數...

年前拚一波！12月交易回穩 專家：交易量築底跡象浮現

經歷9月與10月兩個月的震撼教育，11月交易狀況略回穩，12月呈現小陽春。住商機構統12月旗下成交狀況，全台交易量增加5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。