南市房屋交易量衰退 但住宅價格指數微幅上升

台南市地政局統計10月全市住宅價格指數149.65，較9月微幅上漲0.19%，相較去年同期則上漲8.81%。大廈價格指數156.82，透天住宅為139.69，與前期相較，大廈住宅價格指數漲幅高於透天住宅。不過，整體購買棟數較去年同期大幅衰退，和打房有關。另，全市交易量較前期增加3.91%，以東區增幅268.75%最為顯著。

地政局長陳淑美表示，今年10月國內經濟景氣信號分數為32分，與前期的9月相較下降2分，燈號持續維持黃紅燈。本期住宅價格指數多數行政區微幅上漲，交易量方面，全市10月建物移轉棟數2285棟，較前期增加3.91%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退15.50%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，近期交易量已大幅減少。

觀察各行政區的住宅價格指數表現，各行政區的價格指數較前期及去年同期都微幅上漲。其中新市區的漲幅最高，較前期微幅上漲0.67，其次是新營區和歸仁區，分別微幅上漲0.43%和0.37%。與去年同期比較，漲幅最高的前3個行政區依次為新市區12.31%、歸仁區11.22%、南區10.42%，顯示各區域間仍有重大開發計畫加持。

但隨著第七波信用管制對於房價逐漸發酵，房市開始回歸剛性需求支撐，市場價格漲勢放緩並呈現回穩狀態。另，觀察到善化區的價格指數出現下跌，本期指數微幅下跌0.07%，後續各行政區的住宅價格是否還有大幅上漲空間，仍需持續觀察。