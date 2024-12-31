年前拚一波！12月交易回穩 專家：交易量築底跡象浮現

經歷9月與10月兩個月的震撼教育，11月交易狀況略回穩，12月呈現小陽春。住商機構統12月旗下成交狀況，全台交易量增加5.2%，比起去年同期減少29.5%，交易量築底跡象浮現。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，經歷過9月與10月兩個月份的盤整，雖有零星個案降價求售，加上各界普遍認為高點已過，市場案件釋出增加，加上12月會有一批年底資產布局和因應農曆新年的購屋潮，交易表現穩健。

觀察各區表現上，相較於上月與去年同期，12月展現小陽春氣勢，各都會雖全面年減，卻有新北、台中、高雄出現量增，北市月減0.8%，年減21.1%，新北市月增10.5%，年減32.8%；桃園市月減18.8%，年減36.1%，台中月增20.0%，年減19.6%，台南月減17.8%，年減29.0%，高雄月增6.9%，年減31.0%，徐佳馨表示，在第4季交易結束之前，12月表現穩健，顯見買方持續醞釀中，關鍵在於價格接受度與銀行貸款態度。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，實務上不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，交易過程中風險大幅提高，另外隨著年底將至，加上農曆新年來得早，12月因此受惠，不過以目前的態勢來看，若房市沒有太大動作，應能安然度過明年第1季，但如果又出現價量過於激烈的表現，恐怕央行還會再出重手。