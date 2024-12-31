快訊

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

中職／再來就不是我的了！陳子豪發文告別「炸裂舞」

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

台灣房屋：12月房市交易量回穩 但明年上半年房市仍供過於求

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台灣房屋指出，明年上半年房市仍將供過於求。圖為台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴。圖／台灣房屋提供
台灣房屋指出，明年上半年房市仍將供過於求。圖為台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴。圖／台灣房屋提供

房市築底回穩。台灣房屋集團今日公布統計內部成交行情，觀察2024年12月價量變化，六都和新竹縣市，交易量比上月回溫，桃園市月增11%，台南市月增10.6%，高雄市8.9%，整體交易量月增6.8%，不過比起去年同期房市熱潮，整體仍年減21.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第4季多數高槓桿型的投資客已退場，目前賞屋者以具優貸資格的買方為主，而屋主也逐漸體認市況，抱著年前捧現金過年的心態，願讓利換成交者多能順利售屋，而換屋族為求資金靈活，貸款順利，不乏改採取先賣再買的策略，都促成12月份的交易回穩。

張旭嵐分析，雖然中央銀行第4季並未加碼信用管制，不過金管會將透過金融檢查，對於不動產增貸、抵押周轉金加強追查金流，對於銀行放款也給予多重不動產業務貸款比重和總額的限制，因此預估明年上半年銀行貸款速度和條件仍保守，到明年上半年，房市都將偏向供過於求的情況，因此賣方態度，包括交屋期彈性，以及讓利空間，都是成交關鍵。

限貸令上路之後，購屋申貸猶如現實版的魷魚遊戲，在新青安專案優惠結束之前，買得到、貸得到的生存，買不起、貸不了的則淘汰出局。目前仍為首購族最活躍，貸款產品則是以1500萬以內的低總價自住型產品最搶手。

此外，置產族轉向商用不動產，尤其自用型商辦、店面或廠房最穩健，資金充足、具貸款資格者最能大聲說話，2025年房市呈現「現金最大、剛需為王」的格局。

房市

延伸閱讀

共同防堵詐房！ 新北地政與計程車隊廣傳「打詐神器」

三星電子前高層從不投資股票或不動產…領薪買米就很開心 揭致富之道

央行與金管會聯手打炒房 國銀應對祭三策略

不動產職缺率 18年低點

相關新聞

台灣房屋：12月房市交易量回穩 但明年上半年房市仍供過於求

房市築底回穩。台灣房屋集團今日公布統計內部成交行情，觀察2024年12月價量變化，六都和新竹縣市，交易量比上月回溫，桃園...

2025年房市怎麼走？專家：房市有望進一步洗牌、將出現合理房價

2024年步入尾聲，回顧今年房市，從火熱的一屋難求逐漸走向政策壓力下的調整階段。展望2025年，信義房屋不動產企研室專案...

電商平台聲勢大洗牌！酷澎聲量成長120% 珠寶精品配飾年度聲量漲幅最大

哪家電商平台是未來的潛力之星？《2024年電商產業趨勢報告》帶你解碼消費溫度，了解產業未來發展趨勢。

晚一個月買房竟省百萬！一表看七都10大房價鬆動區

房價回檔了？央行第七波信用管制上路替房市投下震撼彈，買氣一路降到冰點，根據《591實價登錄》統計，對比9月打炒房前後，七...

專家預警2025房市變化 信義房屋：房市將進一步洗牌

2024年步入尾聲，回顧今年房市從火熱的一屋難求逐漸走向政策壓力下的調整階段。展望2025年，專家表示，台灣房市將面臨政...

房產大數據／房價要開始跌了嗎？網友辣評想太多！專家解讀2025房市走向

2024年末，從數據觀察上週房市熱門關鍵字，出現量縮、買氣等字詞。專家指出短期內房價大幅波動可能性低，但這些區域的價格或許會鬆動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。