台灣房屋：12月房市交易量回穩 但明年上半年房市仍供過於求

房市築底回穩。台灣房屋集團今日公布統計內部成交行情，觀察2024年12月價量變化，六都和新竹縣市，交易量比上月回溫，桃園市月增11%，台南市月增10.6%，高雄市8.9%，整體交易量月增6.8%，不過比起去年同期房市熱潮，整體仍年減21.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第4季多數高槓桿型的投資客已退場，目前賞屋者以具優貸資格的買方為主，而屋主也逐漸體認市況，抱著年前捧現金過年的心態，願讓利換成交者多能順利售屋，而換屋族為求資金靈活，貸款順利，不乏改採取先賣再買的策略，都促成12月份的交易回穩。

張旭嵐分析，雖然中央銀行第4季並未加碼信用管制，不過金管會將透過金融檢查，對於不動產增貸、抵押周轉金加強追查金流，對於銀行放款也給予多重不動產業務貸款比重和總額的限制，因此預估明年上半年銀行貸款速度和條件仍保守，到明年上半年，房市都將偏向供過於求的情況，因此賣方態度，包括交屋期彈性，以及讓利空間，都是成交關鍵。

限貸令上路之後，購屋申貸猶如現實版的魷魚遊戲，在新青安專案優惠結束之前，買得到、貸得到的生存，買不起、貸不了的則淘汰出局。目前仍為首購族最活躍，貸款產品則是以1500萬以內的低總價自住型產品最搶手。

此外，置產族轉向商用不動產，尤其自用型商辦、店面或廠房最穩健，資金充足、具貸款資格者最能大聲說話，2025年房市呈現「現金最大、剛需為王」的格局。