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電商平台聲勢大洗牌！酷澎聲量成長120% 珠寶精品配飾年度聲量漲幅最大

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
大數據(股)公司
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2024年哪家電商平台最受台灣網友關注？消費者最在意哪種品類？大數據股份有限公司31日公布最新《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢報告》洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，自2024年1月1日至2024年12月25日發現，被譽為「韓國亞馬遜」的酷澎（Coupang）積極扎根台灣市場，年度聲量較2023年成長120%，是台灣電商品牌聲量成長幅度最大的平台。

另外，「珠寶精品配飾」成為節慶送禮熱門選項，年度聲量成長44.9%，有望成為下一波電商品類潛力之星。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，在疫情解禁後，許多消費者逐漸轉移到餐飲外食、運動娛樂及出國旅遊。如何在激烈的電商競爭環境與相較低迷的購物買氣中，抓住消費者的目光並提升品牌曝光度，成為品牌主和零售業者重要課題。

酷澎排名竄升　東森購物網衰退幅度相對較高

《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢報告》

根據經濟部統計，2024年前三季國內電商銷售金額逾4,500億元，較去年同期成長約3%，顯示國內電商產業仍持續擴大影響力。大數據(股)公司透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，公布《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢》洞察報告，分析結果顯示momo購物網年聲量高達344萬筆，較2023年成長37.5%，持續位居龍頭角色。

另一方面，美商酷澎（Coupang）自2021年6月進軍台灣，不斷創造話題，2024年總聲量再度成長120%，排名一舉超越京東、Pinkoi、樂天（Rakuten）等平台，累計總聲量4.4萬筆，排名首度搶進十大電商平台。此外，部份電商平台在激烈的市場競爭下聲量出現衰退，東森購物網聲量較前一年度減少近4萬筆（降幅44.9%），京東則是減少約1.2萬筆（降幅31.2%），逆勢下滑引人注目。

食品飲料生鮮穩坐電商品類霸主　珠寶精品配飾成節慶送禮熱門品項

《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢報告》

在電商品類，食品飲料生鮮類在2024年總聲量創下766萬筆紀錄，較前一年度成長28.2%，連續二年高居所有電商品類聲量第一。食品飲料生鮮在2024年1月，海鮮入年菜單月創高達17.9萬筆聲量；2024年5月則是以感恩母親、寵愛媽咪帶起逾5萬筆討論。

《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢報告》

值得關注的是，珠寶精品配飾在節慶前後最受網友熱議，成為本年度節慶送禮的熱門品項，2024年聲量成長幅度達到44.9%，成長幅度領先所有品類。2024年1月，新春檔期除舊佈新，電商業者順勢推出各種新款珠寶精品創造買氣；2024年11月，乘著雙11電商檔期，各種珠寶精品配飾直播加上紅利回饋，單月刷出31.8萬筆聲量人氣。

《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢報告》

2024年暑熱時期，戶外休閒旅遊電商聲量乘勢帶起熱議話題，5月暑熱時期主打防曬加涼感，讓網友最有感；7月暑假時期，旅遊旺季更是帶動行李箱聲量迅速擴張，單月聲量逾9萬筆。

質感珍珠聲量年增32%　收納行李箱聲量上漲91%

《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢報告》

2024年食品飲料生鮮三大聲量密碼為：酸甜、內餡、醬汁，網路美食討論一但加入綿密內餡，酸甜滑順，軟嫩醬汁字眼，栩栩如生的文字自動刺激網友味蕾，聲量不由自主帶動上升。

珠寶精品配飾聲量關鍵由「珍珠」帶動，全年將近23萬筆關於珍珠的討論，多數圍繞在經過設計的珍珠，搭配耳環、銀針等週邊配飾，氣質感吸引網友紛紛留言喊出「+1」。

《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢報告》

戶外休閒旅遊聲量則透過行李箱點火，全年逾20萬筆聲量高度關注在更大的收納空間，更好拖曳的拉桿以及更好用的拉鍊，讓網友享受被行李箱裝載的旅遊好心情。

點擊前往下載：《數據解碼消費大溫度：2024年電商產業趨勢》洞察報告

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