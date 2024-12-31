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晚一個月買房竟省百萬！一表看七都10大房價鬆動區

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
七都十大房價鬆動行政區。資料來源／591實價登錄
七都十大房價鬆動行政區。資料來源／591實價登錄

房價回檔了？央行第七波信用管制上路替房市投下震撼彈，買氣一路降到冰點，根據《591實價登錄》統計，對比9月打炒房前後，七都各行政區房價變化，有逐步修正的跡象，十大鬆動的區域中，以高雄占半數最多，約有一成收斂，尤其重災區楠梓，9月前後單價就差4萬元，若以購買30坪房屋來說，晚1個月買反而現省百萬元。

591分析，第七波信用管制上路後，房價出現回檔，但原因其實在於，第一，受到限貸令衝擊，新成屋交易量委靡，導致均價回落；第二，買方購屋信心轉弱，不再追價也是房價收斂的主因；第三，市況轉冷之下，有資金需求的屋主議價幅度加大，尤其中古屋因成本較低，短期售價容易受觀望氣氛影響，也會讓整體房價看似鬆動。

根據實價登錄統計，七都房價回檔最多的區域為高雄楠梓，對比第七波信用管制前，9月後該區房價下滑14.8%，回到2字頭，楠梓因台積電（2330）設廠利多，房市炒作氛圍濃厚，不過自央行祭出史上最嚴打炒房後，投資客紛紛退場，房市價量雙雙疲軟，難再像上半年一樣暴衝。

台中市太平區房價同樣回到2字頭，比較打炒房前後房價跌幅逾1成，主因在於9月後受到限貸令影響，該區新成屋交易量縮水，顯見房市反轉，買方追價力道減弱，連帶房價逐步回落。第三名高雄左營區，房價同樣也有超過1成下滑，該區6~8月受惠巨蛋周邊新成屋單價坐5望6，挹注該區房價衝高，然而9月後該案僅剩零星成交，造成價格出現回檔。

接續同樣是位在高雄的鳳山，該區由於9月後公寓交易占整體比例升高，拉低成交均價，房價也有1成下滑。而鼓山區則受到第七波信用管制調降豪宅貸款成數影響，豪宅交易大幅萎縮，房價跌回3字頭。接著，台南永康與安平，近年則因為北外環建設加持，新成屋單價已坐4望5，然而9月後房市交易多以中古屋支撐，價格明顯修正。

第八、第九名為台中北屯、南屯，其中北屯6~8月時受到水湳經貿園區新成屋帶動，推升房價基期走揚，9月後均價回穩，南屯則是因為9月後交易多集中在低價區段的嶺東科大生活圈，房價出現近1成鬆動。最後同樣為高雄豪宅交易熱區的前鎮，打炒房後亞洲新灣區高價住宅交易寥寥可數，使其均價盤整。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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