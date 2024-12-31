快訊

強吻鍾沛君…朱學恒強制猥褻判刑11月 入獄前再判賠35萬元

微軟Windows 11瘋狂跳促銷通知！官方回應「那不是廣告」1方法全關閉

吳宗憲遭爆昔「3億賣掉周杰倫」 康康鬆口揭內幕

好市多聯名卡好多金 1月1日起開放實體賣場消費折抵

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

好市多推出年節特別優惠活動，包含數百件商品，件件優惠都讓會員有感。更棒的是會員持有好市多富邦聯名卡，不但筆筆好市多實體賣場消費都享2%的回饋，從2025年1月1日至2025年2月28日，好多金開放實體賣場的消費折抵，累積的好多金直接抵扣消費，沒有上限！

在年味越來越濃厚的時刻，趕緊來賣場享受年節特別優惠活動，在不同的優惠期間為會員準備了不同的優惠驚喜。像是冬天煮火鍋最好用的黑晶爐，馬上幫省下400元；追劇必備的網紅鱈魚起司條，只買一包您絕對後悔；補氣也補身的滴雞精送禮自用兩相宜；想要更養身，人參雞湯只要639元。正為年菜傷腦筋的會員，好市多也為您準備各式生鮮冷凍食材，像是最受會員喜愛的無骨牛小排火鍋片，每公斤優惠150元；看起來豐盛吃起來滿足的明蝦，每公斤優惠200元；另外還有紹興醉雞腿、萬巒豬腳，私房東坡肉等等，更是讓您吃雞起家、吃魚有餘，吃了甜甜明年抱個胖娃娃！

除舊布新迎新春，更是要趁年節特別優惠活動走一趟賣場，LG 75吋4K顯示器，折扣10,800元，小一點的65吋QLED顯示器19,999元，飛利浦的氣炸鍋5,200元有找，遇上多雨潮濕的冬天，換一台自動除菌的離子空氣清淨除濕機不用萬元，想要用IH炊飯電子鍋煮好吃的米飯，也不用跑到日本提回來，因為好市多直接便宜2,000元。

春節假期將近，不論是除舊布新，還是採買年貨和伴手禮，甚至是置辦尾牙獎品，直接進趟賣場感受購物樂趣，趁著1月1日到2月28日開放好多金折抵實體賣場消費，使用好多金讓您聰明省荷包過新年，心動不如馬上行動，讓好市多伴您共度送禮又絕不失禮的春節假期。

好市多 消費 顯示器

延伸閱讀

台灣大充電站進駐好市多

好市多又出包？他吃沙拉「苦苦的」一看是蚱蜢 網安慰：新鮮無農藥

好市多「1行李箱」網購賣超好 一票人卻示警：小心被航空公司退貨

好市多特價一款「軟殼外套」 一票會員瘋搶：防風又保暖

相關新聞

房產大數據／房價要開始跌了嗎？網友辣評想太多！專家解讀2025房市走向

2024年末，從數據觀察上週房市熱門關鍵字，出現量縮、買氣等字詞。專家指出短期內房價大幅波動可能性低，但這些區域的價格或許會鬆動。

永慶：賣方認清現實誠意降價 房市交易連二升

永慶房產集團指出，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響房市，買氣仍處於相對低檔，不過觀察12月房市交易量較11月小...

十大房價鬆動區曝 楠梓晚一個月買省百萬

第七波信用管制上路在房市投下震撼彈，買氣降到冰點，591實價登錄統計指出，9月後七都房價有逐步修正跡象，十大鬆動的區域中...

嘉市市地重劃「信義區」新生路通車 建商估標售地價可望翻倍

嘉義市府辦理有「信義區」之稱的原眷村：建國二村、復興新村市地重劃工程，區內新生路段公明路至民族路昨天下午通車；這塊新興蛋...

最慘已過？房仲：12月房市展現小陽春氣勢

住商機構統計旗下店頭成交狀況指出，繼11月交易略回穩，12月全台交易量再增加5.2%，交易量築底跡象浮現。

傳承兼節稅 張國華信託長榮海持股逾10萬張

長榮集團大哥、長榮海運最大個人股東張國華昨天公告，信託部分持有的長榮海運股票計十萬三○八○張，估總信託市值達二三二點四五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。