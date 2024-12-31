好市多聯名卡好多金 1月1日起開放實體賣場消費折抵

好市多推出年節特別優惠活動，包含數百件商品，件件優惠都讓會員有感。更棒的是會員持有好市多富邦聯名卡，不但筆筆好市多實體賣場消費都享2%的回饋，從2025年1月1日至2025年2月28日，好多金開放實體賣場的消費折抵，累積的好多金直接抵扣消費，沒有上限！

在年味越來越濃厚的時刻，趕緊來賣場享受年節特別優惠活動，在不同的優惠期間為會員準備了不同的優惠驚喜。像是冬天煮火鍋最好用的黑晶爐，馬上幫省下400元；追劇必備的網紅鱈魚起司條，只買一包您絕對後悔；補氣也補身的滴雞精送禮自用兩相宜；想要更養身，人參雞湯只要639元。正為年菜傷腦筋的會員，好市多也為您準備各式生鮮冷凍食材，像是最受會員喜愛的無骨牛小排火鍋片，每公斤優惠150元；看起來豐盛吃起來滿足的明蝦，每公斤優惠200元；另外還有紹興醉雞腿、萬巒豬腳，私房東坡肉等等，更是讓您吃雞起家、吃魚有餘，吃了甜甜明年抱個胖娃娃！

除舊布新迎新春，更是要趁年節特別優惠活動走一趟賣場，LG 75吋4K顯示器，折扣10,800元，小一點的65吋QLED顯示器19,999元，飛利浦的氣炸鍋5,200元有找，遇上多雨潮濕的冬天，換一台自動除菌的離子空氣清淨除濕機不用萬元，想要用IH炊飯電子鍋煮好吃的米飯，也不用跑到日本提回來，因為好市多直接便宜2,000元。

春節假期將近，不論是除舊布新，還是採買年貨和伴手禮，甚至是置辦尾牙獎品，直接進趟賣場感受購物樂趣，趁著1月1日到2月28日開放好多金折抵實體賣場消費，使用好多金讓您聰明省荷包過新年，心動不如馬上行動，讓好市多伴您共度送禮又絕不失禮的春節假期。