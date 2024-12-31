懷特新藥研究再獲國際肯定 提升乳癌用藥順從性

懷特（4108）31日表示，乳癌長期為女性癌症之首，若能早期發現與治療，就可預防復發，顯著提高存活率。懷特新藥與義大癌治療醫院及長庚體系醫院合作，證實化療結合癌因性疲憊症藥物，能幫助早期乳癌患者，擁有更高的用藥順從性和生活品質，對未來的抗癌之路也更具信心，尤其對停經前病患，幫忙更大，該項成果已撰寫成論文發表於國際知名期刊Scientific Reports《科學報告》。

據最新2022年衛福部國健署「癌症登記報告」，乳癌新增1萬7,366人。雖然越早發現治療，存活率愈高，但化療過程中出現的諸多副作用與症狀，容易讓許多癌友身心俱疲，未妥善處理，甚至可能放棄治療動力。

癌因性疲憊症(Cancer-Related Fatigue, CRF)是化療中最嚴重的症狀之一，統計顯示高達75%乳癌患者有此症狀。此次計畫主持人、義大癌治療醫院副院長饒坤銘表示，癌疲憊「無法單靠休息緩解」，未妥善處置，會讓病人身心都愈來愈虛弱，需仰賴家人照顧，更可能因過於疲憊而放棄或拖延治療，影響治療效果。

懷特新藥與長庚體系醫院、義大癌治療醫院等五家大型醫院合作，完成一項 為期三年的臨床合作案，針對早期乳癌患者，在化療階段合併使用抗癌疲憊藥物，結果證實能預防並減緩癌因性疲憊，進而提升用藥順從性，降低化療對整體生活品質的影響，對於未來的抗癌之路，也能以更為正面、以及更有自信的態度面對。

饒坤銘表示，研究進一步發現，對於停經前的乳癌患者，合併治療後可顯著提升用藥順從性，這也意味著有助於提升治療完成率和減少復發，為病人和家屬帶來正面消息。

懷特新藥總經理李伊伶表示，癌疲憊是化療中的重大挑戰，影響生活更影響治療進程，尤其是停經前女性，多半需兼顧職場與家庭，能讓她們在治療期間仍維持角色功能，意義相當重大；李伊伶補充，「癌疲憊」藥物已被《癌因性疲憊症之診療與照護指引》列為處置藥物之一，目前也獲健保署核准，適用於晚期乳癌患者，期望造福更多患者。