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六都加新竹縣市10大房價下修區出爐 高雄市占一半

中央社／ 台北31日電

根據591實價登錄統計，觀察今年9月至11月央行祭出第7波信用管制後的成交單價，對比今年6月至8月，六都加新竹縣市10大房價下修區出爐，全數為中南部地區，高雄市占一半，房價跌幅最大為高雄市楠梓區，跌幅為14.8%。

591房屋交易網根據實價登錄統計，10大房價下修區中，高雄市楠梓區跌幅最大，後續排名依序為台中市太平區、高雄市左營區、高雄市鳳山區、高雄市鼓山區、台南市永康區、台南市安平區、台中市北屯區、台中市南屯區、高雄市前鎮區。

房價跌幅第1名為高雄市楠梓區，今年9月至11月成交單價從新台幣31萬元下跌至26.4萬元，房價下滑14.8%。

591房屋交易網表示，楠梓區受惠於台積電設廠利多，不過自央行祭出第7波信用管制，投資客紛紛退場，房市價量皆疲軟，難再像今年上半年一樣暴衝。楠梓區今年9月前後成交單價差4萬元，以購買30坪房屋來說，晚1個月買即省百萬元。

房價跌幅第2名為台中市太平區，成交單價從31萬元下跌至26.7萬元，跌幅13.9%。591房屋交易網表示，台中市太平區房價同樣回到2字頭，因9月後受限貸令影響，此區新成屋交易量縮水，顯見房市反轉，買方追價力道減弱，連帶房價逐步回落。

房價跌幅第3名為高雄左營區，成交單價從35.1萬元下跌至30.6萬元，跌幅為12.8%。此區6至8月受惠巨蛋周邊新成屋成交單價坐5望6，讓房價衝高，然而今年9月後，此區僅剩零星成交，造成價格出現回檔。

實價登錄 房價

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