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永慶：賣方認清現實誠意降價 房市交易連二升

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房產集團提供
房市示意圖。永慶房產集團提供

永慶房產集團指出，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響房市，買氣仍處於相對低檔，不過觀察12月房市交易量較11月小幅量增3%，房市交易連二升。

根據永慶房產集團統計內部成交資料，與11月相比，台北月增1%，新北成長2%，桃園月增1%，新竹縣市與台南均量增6%，台中略增5%，高雄則月增2%。

若以12月全台交易量與6月高點相比則量縮42%，自10月交易量較高點腰斬後，交易量已回升8個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫，尤其到10月交易量已較6月高點腰斬，在這樣的市場氛圍下，11月開始，部分賣方認清現實，擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利促成交，12月賣方心態更為軟化，降價意願增加，也讓買賣雙方價格認知差距縮小，交易量小幅回升。

陳金萍表示，根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2024Q4七都房價指數已由漲轉跌，較2024Q3下跌1.6%至4.5%不等，房價全面反轉，顯示房價向下修正，符合買方對於降價的期待，購屋意願增加，有符合需求的物件，若價格有所折讓，買方還是願意進場，帶動房市交易量回穩。

若與去年12月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量年減27%，台北年減28%，新北量縮19%，桃園年減26%，新竹縣市減少32%，台中年減38%，台南與高雄則分別年減20%與22%，已連五月呈現年減走勢。

陳金萍指出，2025年面臨川普上台，美國政經政策將牽動國際經濟，後續發展仍難以預測，以出口為導向的台灣恐難置身事外；同時，美中關係的變化也會影響台海情勢的發展以及中東局勢的變化；而國內房貸緊縮與第七波選擇性信用管制短時間內難鬆綁，民眾對於房價上漲預期已反轉，明年房市「量縮價跌」格局已確立，若賣方因應市場變化，合理評估物件價值並適度調降售價，才能有效縮短交易時間，順利成交。

房價 房市

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