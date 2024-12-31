房產大數據／房價要開始跌了嗎？網友辣評想太多！專家解讀2025房市走向

2024年整體房市受政策影響由熱轉冷，買氣受創卻不見房價下修的跡象，令許多消費者望而卻步。不過，最近有房仲業者透露房價出現鬆動的跡象，迅速引起網友的關注。

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察網友在近一周內（2024/12/23~2024/12/29）對「房市價格」的討論，「交易量、買氣、央行、量縮、通膨、下跌」等熱門關鍵字成為關注焦點。網友們對現階段房市的看法不一，有人認為，「止漲是有可能，如果說降價可能想太多」、「不會跌，但成交價會回修正1至2成」；也有人表示「年年都說房價跌..可是房價一年比一年高」，整體仍以觀望為主。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

消費者信心創新低！買房時機真的還沒到嗎？

在2024年第四季的理監事會中，央行並未推出第八波信用管制，讓不少業者和消費者鬆了一口氣。展望2025年，民眾對房市的未來持什麼看法呢？中信房屋的2024年第四季宅調查顯示，56.8％的受訪者預期明年第一季房價將持平，31％認為會上漲，僅有12.2％的人看跌。同時，有超過四成的民眾認為未來一年，甚至兩年都不是購屋的好時機，僅16.8％的人認為未來半年適合進場。

另一方面，中央大學台灣經濟發展研究中心的消費者信心指數（CCI）也顯示，12月「購買房地產時機」指標為99.84點，比上個月下降0.55點，創下52個月新低。信心從樂觀轉為悲觀，讓原本的年底旺季成了一片冷清。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴直言，央行的第七波打炒房堪稱近年房市的「霸王級寒流」，在行庫收緊資金供應後，多數買家選擇觀望，才導致第四季買氣急凍，市場進一步降溫。

量縮、價盤整格局確立 三大風向掌握2025年房市走勢

中信房屋研展室副理莊思敏分析表示，從資金面來看，內需經濟持續升溫，加上AI浪潮帶動出口成長，主計總處預測2025年經濟成長率可達3.29％，顯示市場仍具資金動能。而在成本面上，營建成本、原物料價格以及土地取得成本居高不下，對房價形成支撐，因此短期內房價大幅波動的可能性不高。不過，國際政經局勢的多變以及房市信用管制政策，仍對消費者的購買力構成壓力，導致交易量明顯萎縮，也讓未來的房市走勢充滿不確定性。莊思敏總結，2025年房市將呈現「量縮、價盤整」的格局，特別是在新興重劃區、蛋白區、蛋殼區等建設話題炒作的區域，由於缺乏基礎機能支撐，可能率先出現價格鬆動的情況。

周鶴鳴則建議，觀察2025年的房市走勢可以從三大風向入手。首先是資金風向，金管會緊盯租賃融資公司的不動產放款，要求銀行加強監控資金去向，影響中小型建商的資金調度；其次是供需風向，央行總裁楊金龍曾提及部分購地貸款存在動工保留款不足的問題，若後續追查將影響推案佈局，進一步改變供需平衡；最後是建設風向，地方建設如產業園區的開發和招商引資，對周邊房市的帶動力仍然顯著，而企業需求的工商不動產受政策干擾較小，也將成為區域房市冷熱的關鍵。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月23日至2024年12月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『房市價格』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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