十大房價鬆動區曝 楠梓晚一個月買省百萬

第七波信用管制上路在房市投下震撼彈，買氣降到冰點，591實價登錄統計指出，9月後七都房價有逐步修正跡象，十大鬆動的區域中又以高雄占半數最多，重災區為楠梓，9月前後單價就差4萬元，若以購買30坪房屋來說，晚1個月買現省百萬元。

591實價登錄分析，第七波信用管制上路後，房價出現回檔，原因有三：

第一，受到限貸令衝擊，新成屋交易量委靡，導致均價回落。

第二，買方購屋信心轉弱，不再追價讓房價收斂。

第三，市況轉冷之下，有資金需求的屋主議價幅度加大，尤其中古屋因成本較低，短期售價容易受觀望氣氛影響，也讓整體房價看似鬆動。

根據實價登錄統計，七都房價回檔最多的區域為高雄楠梓，對比第七波信用管制前，9月後該區房價下滑14.8%，回到2字頭。楠梓因台積電設廠利多，房市炒作氛圍濃厚，不過自央行祭出史上最嚴打炒房後，投資客紛紛退場，房市價量雙雙疲軟，難再像上半年一樣暴衝。

接著則是台中太平，房價同樣回到2字頭，比較打炒房前後房價跌幅逾一成，主因在於9月後受到限貸令影響，該區新成屋交易量縮水，顯見房市反轉，買方追價力道減弱，連帶房價逐步回落。

第三名高雄左營區，房價同樣也有超過一成下滑，該區6~8月受惠巨蛋周邊新成屋單價坐5望6，挹注該區房價衝高，然而9月後該案僅剩零星成交，造成價格出現回檔。

接續同樣是位在高雄的鳳山，該區由於9月後公寓交易占整體比例升高，拉低成交均價，房價也有一成下滑。

鼓山區則受到第七波信用管制調降豪宅貸款成數影響，豪宅交易大幅萎縮，房價跌回3字頭。台南永康與安平，近年則因為北外環建設加持，新成屋單價已坐4望5，然而9月後房市交易多以中古屋支撐，價格明顯修正。