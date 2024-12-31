嘉市市地重劃「信義區」新生路通車 建商估標售地價可望翻倍

嘉義市府辦理有「信義區」之稱的原眷村：建國二村、復興新村市地重劃工程，區內新生路段公明路至民族路昨天下午通車；這塊新興蛋黃區5月公共設施完工，明年調整公告現值每坪最高35萬多元，建商看好這塊原台灣燈會土地開發，估計標售地價翻倍每坪60萬元以上。

空軍及陸軍眷村建國二村、復興新村，2005年完成搬遷後，基地成為東區發展重要場域，市府從都更到市地重劃，經層層挑戰，2021年式啟動市地重劃工程，面積約9.3公頃，市府投入約4.23億元，規畫雨水及汙水下水道、管線工程、人行道拓寬及植栽綠化等基礎建設。

區內規畫眷村博物館、公園及停車場等公共設施，昨天下午新生路段公明路至民族路通車，2側人行道寬5公尺，配置寬度1.5公尺植栽帶植紅花風鈴木等喬木及灌木，未來重劃區以新生路為主軸結合周邊園區串聯文化新絲路軸帶，融合美景、商業、藝文、永續，打造「嘉義信義新興商業區」，帶給市民全新感受。

地政處說，依調整的新公告現值，建國二村區內最高（面臨民族路）每坪35萬3058元（繁榮街道加成）；去年建國二村、復興新村市地重劃區附近實價登錄情形：吳鳳北路、垂楊路、啟明路、民權路範圍內：素地交易每坪55.1萬至~28.6萬之間 (裡地最低每坪13萬元)。