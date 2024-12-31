最慘已過？房仲：12月房市展現小陽春氣勢

住商機構統計旗下店頭成交狀況指出，繼11月交易略回穩，12月全台交易量再增加5.2%，交易量築底跡象浮現。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，經歷9月與10月兩個月盤整，市場出現零星個案降價求售，加上各界普遍認為高點已過，案件釋出增加，且12月有一批年底資產布局和因應農曆新年的購屋潮，因此交易表現回穩。

各區表現上，相較於上月與去年同期，12月展現小陽春氣勢，其中新北、台中、高雄相較上月出現量增，北市月減0.8%；桃園市月減18.8%，年減36.1%，台南月減17.8%，整體和去年同期相比則減少29.5%，

徐佳馨表示，在第4季交易結束之前，12月表現穩健，顯見買方持續醞釀中，關鍵在於價格接受度與銀行貸款態度。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，實務上不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，交易過程中風險大幅提高，另外隨著年底將至，加上農曆新年來得早，12月因此受惠。

以目前的態勢來看，若房市沒有太大動作，應能安然度過明年第1季，但如果又出現價量過於激烈的表現，恐怕央行還會再出重手。