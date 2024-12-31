長榮集團大股東 張國華信託10萬張長榮
長榮集團大哥、長榮海運最大個人股東張國華昨（30）日公告，信託部分持有的長榮海運（2603）股票計103,080張，估總信託市值達到232.45億元。
市場專家分析，這等同張國華將長期持股長榮海運，除了有傳承的用意外，也能達到節稅的效益。若今年長榮海運盈餘大幅分配，該信託將可望為張國華省下可觀的稅額。
張國華專注於海運事業，對於長榮海運這個持股一直都沒有變動過，今年股東會的年報揭露資料，張國華個人就是持有長榮海運13.55萬張，占總長榮海運股權比重6.3%。針對這次將大部份的股票信託，長榮回應，此為大股東個人理財規劃。
張國華個人持有長榮海運的持股達6.3%，加上配偶及未成年子女，張國華家族台面上看到持有長榮海運達到7.5%，為長榮海運個人最大股東。根據證交所公告，張國華個人原持有長榮海運約13.55萬張，將其中10.3萬張信託給國泰世華商業銀行財產專戶，未信託持股則為3.24萬張。
金融專家對於信託的解讀，長期持有高股息股票的投資人，透過信託長期持有穩定配息股票，股票由投資人繼續持有累積報酬，把孳息的部分陸續贈與給後代子女，完善稅務規劃同時達成傳承目的。
此外，持股信託還有有三大好處，可透過信託贈與股息股利予受益人， 委託人仍保有股票的運用決定權及參加股東會的權利， 不影響委託人的董監事資格。
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