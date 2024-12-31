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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

航空客貨運火熱 本季超給「利」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）第4季營運可望優於預期，航空貨運11、12月出現價量齊揚，航空客運載客率比原預期的好；加上油價走低，成本大幅下滑，使得第4季獲利出現成長空間。

華航今年前三季稅前盈餘達到140億元，稅後純益103.74億元，每股純益 1.71元，第4季油價走低、航空貨運價格拉高，客運維持高檔，使得第4季的獲利有機會跟第3季的旺季一較高下，預期全年獲利將寫新高紀錄，今年是華航的豐收年。

長榮航空前三季獲利也刷新記錄，第3季稅後純益為89.85億元，每股純益1.66元；前三季稅後純益214.85億元，每股純益3.98元。

對於航空雙雄而言，2024年好，2025年更看好市場展望。國際航空運輸協會（IATA）預期2025年旅客數將達到52億人次，推估比2024年增加近7%，旅客數會首度突破50億大關。國內的法人則長期看好美國準總統川普將推動新關稅政策，2025年客、貨運營運看好，貨運市場價量齊揚，客運市場面臨交機速度不夠快，舊機還必需汰渙，明年新機供、需非常緊張。

客運 長榮航空

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