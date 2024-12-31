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航空雙雄 年終獎金創高…長榮7個月、華航6個月起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業今年獲利報喜，年終獎金也創新高。圖／聯合報系資料照片
航空業今年獲利報喜，年終獎金也創新高。圖／聯合報系資料照片

航空業今年獲利報喜，年終獎金也創新高。長榮航空（2618）昨（30）日發年終獎金通知，平均發出七個月獎金，且明年還會調薪4％，明年中有望再領員工酬金兩個月以上；華航（2610）工會則宣布要求不低以往的年終獎金，明年元月7日協商。市場推估，所有獎金有望上看十個月。

2024年航空雙雄華航、長榮航全年獲利創新猷，長榮航空昨日公布年終獎金平均七個月改寫史上年終獎金新紀錄，與集團其他企業一樣12月31日入帳，另外還有調薪政策約在4%區間，航空相關體系包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是「比照辦理」。

航空雙雄年終獎金概況
航空雙雄年終獎金概況

長榮航表示，年終獎金發放及調薪除考量當年度營運績效外，也與股東權益、永續經營及公司未來營運規劃相關，並依同仁績效表現調整。除年終獎金外，也會依據公司結算的盈餘狀況於明年發放「員工酬勞獎金」。市場專家推估，2023年長榮航空員工分紅平均下來約多領兩個月的，2024年獲利又比2023年好，2024年的員工酬勞獎金最少兩個月。

華航史上最高年終獎金是六個月，推估2024年的年終獎金將從六個月起跳，以前三季的獲利加計第4季，獲利成長幅度更大。以稅前獲利提撥20%來發獎金計算，若月薪5萬元，年終就可領到六個月，而實際的年終獎金須等明年元月7日與華航工會協商，元月13日董事會通過後才會公布。

業界推估，以華航前三季稅前淨利已達140億元推估，再加上第4季的獲利加入，最少有30億元要分給員工，推估現有約1萬名員工，每位至少領到30萬元，還有2024年「員工酬勞獎會入袋。

年終獎金 長榮航空

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