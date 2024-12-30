上銀科技展現永續發展實力 入選 DJSI 新興市場指數成份股

2024年道瓊永續指數(DJSI)公布評選結果，上銀科技（2049）獲選為新興市場永續標竿企業，為台灣機械及電機設備產業中今年唯一受邀，入選「新興市場指數(DJSI Emerging Markets Indices)」成份股。

上銀第一次參與即入選新興市場指數成分股，展現上銀在永續發展領域的卓越表現，深獲國際肯定。

上銀為實踐ESG願景與使命，於2021年將CSR委員會更名為永續發展委員會(ESG委員會)，積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，致力於人類更佳的福祉與更好的工作環境。

在環境(E)面向：上銀簽署加入科學基礎減量目標倡議(SBTi)，於2024年11月通過目標審核，承諾成為2050年達成Net Zero的企業。上銀攜手供應鏈與客戶，一起展現對於氣候變遷和自然環境保護的決心，全面展開減碳行動，致力於控制全球氣溫升幅在1.5℃以內。

此外，上銀經企業減碳溫度計(TRIPs)認定，獲天下雜誌頒發1.5°C標章證書，同時連續兩年榮獲商業周刊「碳競爭力百強」，在電機機械產業中，總分排名第二名。

在社會(S)面向：2010年成立的上銀科技教育基金會，專注於精密機械領域的人才培育。2012年成立上銀科技志工團，深化對社區的支持與關懷，同時以「知識交流、技術創新、人才培育、資源共享」等四大核心與多所大學產學合作，擴展台灣科技人才創新格局。

在員工關懷部分，2024獲頒TCSA「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」與2024年天下永續公民獎(大型製造業組)第24強，彰顯上銀在人才培育、安全文化及健康管理等面向的努力。

在公司治理(G)面向：上銀榮獲證交所2024年(第十屆)公司治理評鑑，上市公司排名前5%。在研發創新面向，上銀HIWIN智慧型滾珠螺桿 i4.0BS榮獲TMBA 2024「工具機產業節能標章」評鑑-金色標章。

高速放電銑削頭RCH-100E榮獲第33屆台灣精品銀質獎；智慧型線性滑軌i4.0GW榮獲經濟部產發署第四屆機器人智動系統優質獎(ARSI)機器人及關鍵零組件研發組「特優獎」。

展望未來，上銀表示，將持續攜手供應鏈與客戶推動ESG行動方案，深化永續創新作為，提升對整體環境及社會的正向影響力。