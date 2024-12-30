秦創科技領航房仲科技革新 推出 VR 賞屋夢想家 AI 雲服務

秦創科技宣布，成功推出「VR賞屋夢想家AI雲服務計畫」，針對房仲業的痛點，協助房仲業者提供VR線上賞屋服務，亦可協助賞屋客戶透過AI生成未來裝修後的模擬樣貌，來提高物件價值，是全面提升服務效率與物件價值的雲端解決方案。

今年全台年房屋買賣成交額突破800億元，但賞屋服務流程仍以現場帶看居多，房仲業者長期面臨現場帶看耗時且成交率不高的挑戰，亦造成服務人員的高流失率達八成以上，讓業界營運壓力遽增。

此外，賞屋過程中，買家對物件的期待與實際現況之間的落差，常導致購買意願下降，進一步影響成交金額。秦創科技推出的「VR賞屋夢想家AI雲服務」，正是為了解決這些問題，幫助房仲業者精準媒合買賣雙方需求，減少不必要服務成本，並增強物件的市場吸引力。

此服務結合了兩大核心技術「VR賞屋」與「AI裝修渲染圖生成」。透過VR技術，房仲業者能夠為客戶提供線上賞屋服務，買家不再受限於地點和時間，便可身歷其境地瀏覽物件，節省現場帶看的時間和精力。

此外，藉由AI繪圖技術，平台可快速生成物件未來裝修後的模擬效果，讓買家能即時看到滿足自身需求與喜好的居家樣貌，增強其購買信心與價值認同感，重新定義了房仲業與客戶的互動方式。

房仲業者也能透過這項創新服務，為潛在買家提供更高效、準確且具有吸引力的賞屋體驗。買家不僅可以快速篩選出心儀物件，還能提前規劃未來裝修的可能性，減少因實際現況與期待不符而產生的心理落差。

秦創科技表示，公司秉持著「居住服務業數位轉型推動者」的角色定位，助力房仲業者朝向智慧化、數位化的服務模式邁進。未來，公司將持續深化AI與VR技術的應用，結合市場需求推出更多創新解決方案，攜手房仲業者共同開創全新的科技房地產服務生態。