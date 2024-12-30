帝寶工業回饋鄉里 捐贈彰化縣警備巡邏車及化學消防車

帝寶工業（6605）回饋地方，30日由董事長謝綉氣及執行長暨警察之友會理事長許叙銘，共捐贈價值2,256萬元的10輛巡邏車1及1輛化學消防車，給彰化縣警察局及消防局，以實際行動回饋社會、造福鄉親縣民。

彰化縣長王惠美親自接受車輛捐贈，帝寶工業創辦人暨帝寶教育基金會董事長許嘉種、帝寶工業董事長謝綉氣、執行長許叙銘、鹿港鎮長許志宏、彰化縣警察局長陳明君、彰化縣消防局長施順仁等人出席。王惠美感謝帝寶工業拋磚引玉、回饋鄉里，對社會公益的付出，並回贈感謝狀合影留念，場面溫馨隆重。

王惠美表示，帝寶工業公司(DEPO)就是Deer Port的縮寫，Deer是鹿，Port是港，以在地鹿港出發，立足台灣，放眼天下。帝寶車燈在國際享譽盛名，把汽車車燈發揮的淋漓盡致。

特別謝謝帝寶工業捐贈10輛警備車及1輛化學泡沫車，總價值2,256萬元，分別交給警察局及消防局使用，提升在地治安及救災量能，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業界及善心人士，能夠一起來關心治安及救災。

王惠美指出，帝寶從創辦人許嘉種到現在，由董事長謝綉氣與執行長許叙銘共同經營，長期以來不忘初衷，不管是文教或是地方公益，甚至是社區，都熱心公益，正所謂「積善之家，必有餘慶」，謝謝帝寶長期以來對於地方的用心與努力，可說是代代把「善」的力量傳承下去。

「取之於社會，用之於社會！」許叙銘說，帝寶秉持著回饋地方的初衷，捐贈巡邏車、化學消防車，他再次感謝警察局、消防局平時的付出，特別有感於鹿港的開發比較早，市區道路比較小，將再繼續追加捐贈1輛小型水箱消防車，讓救災更有效率、更方便。

警察局表示，巡邏車具有高剛性車體，有效強化駕馭穩定性及安全性，車身採低重心設計，可確保高速行駛保持平穩，讓員警在面對歹徒時，有更多的安全防護。

化學消防車則可克服狹小道路的限制，及提升面對危害性化學品災害的能量，於事故或災害發生時，能快速抵達現場，讓第一線的消防人員執勤如虎添翼。

此次捐贈車輛，將提供警察局各分局與保安警察隊、交通警察隊及消防局第三大隊鹿港分隊使用，提升彰化縣快速戰力，保護民眾生命財產安全。