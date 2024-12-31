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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

不動產職缺率 18年低點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
不動產職缺率18年低點。示意圖。聯合報系資料照
不動產職缺率18年低點。示意圖。聯合報系資料照

主計總處昨（30）日發布事業人力僱用狀況調查統計，由於人工智慧（AI）商機大爆發，供應鏈人力需求擴增，8月底製造業職缺率2.97%，是近三年同期最高；其中電腦、電子產品及光學製品製造業職缺數突破1萬個，創歷史新高。不過，不動產業職缺率2.92%，則是近18年來最低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，研判與央行祭出採行選擇性信用管制等一波波打炒房措施，使房市降溫有關，將持續觀察第4季的變化。

主計總處資料顯示，8月底工業及服務業職缺數24.8萬個，職缺率2.84%，均為近三年最高。譚文玲表示，主要是受製造業影響，上次高點是2021年同期的25.5萬個，職缺率2.98%，而當年的經濟成長率達6.72%。

不動產業職缺率上次低點是2006年，當時的職缺率為1.53%。譚文玲指出，長期以來，不動產職缺率平均都有4%或5%，這次出現2字頭，真的頗低。

主計總處資料顯示，受惠於新興科技應用擴展，高階製程需求推升，8月底製造業職缺8.7萬個，占工業及服務業全體職缺數的35.3%，較5月底增加2,800個，年增1.2萬個。其中，電子零組件製造業職缺1.9萬個，較上期及上年同期分別增加300個及4,700個，電腦、電子產品及光學製品製造業職缺1萬個，亦較上期及上年同期分別增加1,400個及3,200個。

譚文玲提到，各行業職缺數多與該行業人數規模成正比，以製造業最多，變動受景氣波動影響較大，如2021年景氣回溫，電子產品需求增加，職缺數年增1.3萬個，2015年、2022年及2023年下半年景氣低緩，8月底職缺數則分別年減2.5萬、1.4萬及3,000個，2024年因新興科技應用帶動，職缺數年增1.2萬個；批發及零售業職缺數次之，惟變動幅度相對平緩。

景氣 製造業

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