舊車換新補助 延長二年

環境部昨（30）日宣布延長「老舊車輛汰舊換新空氣汙染物減量補助辦法」與相關申請審查流程與媒合程序，這次修正不僅將補助延長二年，更擴大汰換樣態，未來可跨車種選擇，也就是老舊機車可汰換成電動車、或是老舊汽柴車可汰換成電動車，給民眾更多選擇。

值得注意的是，這次有四個環評開發單位，包括新竹科學園區管理局、台南市政府、經濟部、台灣港務公司提出減量效益收購價金，各空品區車輛汰換可領取金額（含減碳、減空汙及回收獎勵金），以柴油大客貨車換六期柴油或電動車為例，上看21萬元。

「老舊車輛汰舊換新空氣汙染物減量補助辦法」主要規範包括機車、小客貨車及大客貨車各車種汰舊換電動或低汙染車輛後，將其減量效益歸屬給環境部，可獲得補助資格。依規定，汰換老舊機車可獲得補助1,000元、汽柴油小客貨車補助2,000元、柴油大客貨車與遊覽車則是補助3萬元。

這次修正除明確部分車輛定義，也新增「以氫氣作為能源補充方式之電動大客車」為汰舊換新的標的；現有補助申請期限原定今年底落日，這次延長二年至2026年底。