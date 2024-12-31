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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

HAPPY GO再奪數據運用創新獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
數位浪潮興起，iCONNECT智能數據行銷透過AI智能演算科技，並結合行銷、數據、數位能力，深度剖析會員輪廓與軌跡。HAPPY GO／提供
數位浪潮興起，iCONNECT智能數據行銷透過AI智能演算科技，並結合行銷、數據、數位能力，深度剖析會員輪廓與軌跡。HAPPY GO／提供

HAPPY GO旗下iCONNECT智能數據行銷昨（30）日宣布，以「CRM+智能化會員分析平台」創造數據新價值，第三度榮獲台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的2024 DSA數位奇點獎「最佳數據運用創新獎」。

iCONNECT智能數據行銷團隊透過AI智能演算科技運用，結合行銷、數據、數位能力，彰顯數據洞察與精準創新行銷的專業，深度剖析會員輪廓與軌跡，展現卓越的數據數位整合行銷專家形象，成為最佳數據策略夥伴。

iCONNECT智能數據行銷團隊參賽作品為遠東集團city’super「SAKE FAIR清酒祭」籌劃售票品酒活動，掌握「鞏固既有客群」、「擴大潛在新客」兩大核心訴求，運用「CRM+智能化會員分析平台」，精準鎖定目標客群，同時擴大潛在新客群，透過分眾解析進行廣告投放，不僅優化廣告點閱率，更提升超過五成的參與人數，有效達到精準行銷效能與效益。

數位浪潮興起，消費型態與管道日趨多元，顧客選擇更豐富，如何維繫並了解客群真實立體樣貌，與開拓新會員同時精準個人化行銷，是各大品牌重要課題。

HAPPY GO擁有超過千萬名實名制消費軌跡，在龐大的數據資料庫中，運用AI模型智能演算梳理貼標，為品牌洞察既有會員輪廓與偏好，建構策略性「跨越品牌自有數據限制」、「洞察清晰會員輪廓」、「驅動精準個人化行銷」三大「行銷動能金三角」，打造全新「CRM+智能化會員分析平台」，為品牌創造龐大的商業價值與競爭優勢。

AI 廣告 消費

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