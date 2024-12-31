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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

遠百將在陸拓展「遠東城」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣百貨市場熱鬧滾滾，台商在中國大陸百貨事業的布局也沒停下腳步。遠東集團在大陸今年5月開出的重慶遠東城，遠百（2903）看好大陸消費市場未來發展，將以「遠東城」在大陸持續拓展百貨零售事業。

大陸重慶遠東城面積達2.4萬坪，日均客流量達80萬人次，以租金收益為主，今年營運七個月收益估達人民幣3.2億元（約新台幣14.3億元）。

對於大陸市場的展望，遠百指出，雖然大陸近期經濟發展慢，但這樣的狀態不會持續太久，特別是百貨業關乎民眾食衣住行，仍然有購物、體驗的需求，對大陸發展還是樂觀期待。

下一步，遠百指出，目前遠百寶慶店已啟動改建，預計明年第1季拆除完畢，四到五年可完工，將在2028年開幕，期望能成為全亞洲第一家綠色百貨，帶給消費者新的體驗。

此外，新北市TPARK園區作為遠百的中心商業區，約60%作為產業用地，40%為公共設施使用，占地面積為1萬坪至1.5萬坪，目前也規劃再增新據點，預期在2028年開幕。

消費 遠百

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