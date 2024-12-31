四百貨明年開幕 點新戰火

2025年國內百貨業新商戰即將開打，有四家大型百貨開幕，三家位在台北市區、一家在台南。遠東GardenCity明年全區開幕，成為北市中心最大購物商場；新光三越南山台南廣場明年第2季登場，全台總店數來到16家；統一集團Dream Plaza新登場、三井集團的南港LaLaport也將在明年開出，搶攻百貨零售市場。

加計新增百貨，包括遠百、遠東SOGO、新光三越、微風廣場等，明年全台有逾60家大型百貨競逐市場商機。遠東SOGO大巨蛋店GardenCity今年5月營運，影城（A區）預計2025年第2季開幕、第4季主要零售商場（B區）也將落成。據指出，國際品牌將進駐一樓，頂樓還規劃露天餐廳，全區開幕後再結合周遭景點、運動賽事等活動，將成為串聯台北市信義區及東區的超大型購物商場。

2025年開幕百貨

遠東SOGO董事長黃晴雯先前指出，GardenCity全區開幕後，一年營業額貢獻約100億元，再加上台北復興店、忠孝店、天母店業績挹注，四個據點合計營業額有望衝上500億元，為台北市百貨市占第一。

新光三越2025年將攜手南山人壽開出台南南山廣場店，是新光三越的第16家分店，預計明年第2季開幕。這是新光三越插旗台南的第三家分店，南山廣場店為與另外兩家分店做出區隔，將打造更年經化且潮流的生活圈。規劃地上一樓至五樓 、超過萬坪空間，將經營全新型態百貨商場。

台北信義誠品熄燈後，由統一集團全新百貨「Dream Plaza」接手，預計明年開幕。除原本的統一時代百貨外，「Dream Plaza」登場也將為信義區百貨商圈注入新的活水。據了解，「Dream Plaza」面積共有7,500坪，除將進駐全球最大、近千坪的星巴克外，還會有24小時營業的博客來書店。

三井不動產也預計明年在南港開出台灣第二座LaLaport購物中心，打造面積近5萬坪的購物空間。