商業興觀點／建構綠色消費生態系

為響應全球永續發展趨勢，提升民眾落實綠色消費行為，台灣也積極推動全民綠生活，主要分為「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」等五大面向，從日常生活全方位的導入綠色消費觀念與做法。

在「綠色飲食」部分，推廣環保餐廳及業者瓶裝水減量，或改以奉茶行動；「綠色旅遊」部分，推廣綠色遊程、綠生活地圖；「綠色消費」執行重點在包裝減量、增加綠色產品數量、推行綠色採購、綠色消費與環保集點；在「綠色居家」上，包含資源回收再利用、日用品選購綠色產品、提升生活環境品質。此外，也積極推廣公私部門響應「綠色辦公」，共同促進環保及經濟的平衡發展。

其中，綠色消費藉由消費減量（reduce）、重複使用（reuse）、回收循環（recycle）、講究經濟（economic）、符合生態（ecological）、實踐公平（equitable）的3R3E原則，也成為全球商業市場的關鍵發展模式。

綠色消費為循環經濟重要的一環，其概念依環保署定義為適度消費、源頭減量，消費時自備購物袋，優先選擇對環境衝擊較低的綠色產品，降低塑料與化學品使用，產品使用過程節省能資源，延長物品使用壽命，並將廢棄產品回收再利用，主要精神在於消費者選購產品時，考量到產品對生態環境的衝擊，而選擇對環境傷害較少、甚至是有利的商品，其範圍涵蓋產品的生產、運輸、行銷、丟棄過程、回收程度，以及產品包裝內含物。

具體來說，消費者購買具有政府標章（如環保、節能、省水、減碳）或各項國際認證之環保標章的產品，可以視為綠色消費行為。環保標章制度鼓勵廠商設計製造產品時，必須降低環境汙染、節省資源及減少消耗，並且達到廢棄物減量及回收再利用的目的。

台灣現行環保相關的標章包含第一類環保標章、第二類環保標章、節能標章、省水標章、碳足跡標章，其中碳足跡標籤揭露了產品從工廠製造、配送銷售、消費者使用到最後廢棄回收等生命周期各階段所產生的溫室氣體。

過度消費已為全球帶來各項危機，包含氣候變遷、資源枯竭、廢棄物不斷增長等，故推動綠色消費已成為生產端與消費者的集體共識，從生產製造到通路銷售，企業可透過建立綠色供應鏈、研發綠色產品、選擇環保原料與包材、提高生產效率、減少廢棄物及取得各項環保認證，內部可持續提升員工和供應商環保意識，培養綠色生產和消費理念，逐步建構綠色消費生態系。

環保意識抬頭，企業推動綠色消費，可以提升品牌形象和減少對環境的衝擊，同時也符合消費者的需求與期待，實現企業社會責任。

（作者是商研院南部院區研究員）