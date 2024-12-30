管理錦囊／企業文化 永續之本

近來媒體關注某政府機關職場霸凌事件，其中揭露關於公務部門送禮陋習乙節，勾起我多年前的回憶。

俗諺說：「禮多人不怪」，原意是說禮儀充足者，較不至讓人怪罪。然而，這個禮應該是在合情、合理及合法的範圍之內。因此，從送禮就可反映出一個企業的生態與文化，甚至是未來。

我過去曾經服務過一家小型的民營銀行，這個銀行的某位高階主管，對於自己的生日禮物特別看重，由於她身居總行要位，所以巴結她的人絡繹不絕，尤其是擔任分行經理職務者，因為據說她握有凌駕於總經理之上的人事建議權，因此，每年其壽辰一到，辦公室前來賀禮之人，有如過江之鯽。

當時我初至這個銀行擔任經理職務，馬上就有同儕好意提醒此一潛規則。無奈我並不擅此道，而且當時必須付房貸及養三個小孩，手頭並無餘裕，因此並未送禮。

很快面臨年終業績檢討大會，會前又有總行好友特別提醒我當心應對，而神經大條的我，當時並未特別留心。沒想到會議的過程中，這位高階主管竟然對於送禮者的檢討雲淡風輕，而且還不時主動補充說明為其開脫。對於未送禮的我與其餘數位經理人，則口氣嚴厲並不時語帶羞辱與貶低，表現出一幅咄咄逼人之態，並不時要求當事人承諾能夠做出多少業績等。會議上，董事長與總經理不知是被蒙在鼓裡，還是昏庸無能，竟也就放任這位高階主管肆無忌憚的主導議事。

會後與同儕一起用餐時，同席數名透過送禮而安然過關的經理人，侃侃而談各自送禮的藝術，席間還不忘提醒我，今天就當作是一場震撼教育，切記明年保護費不能再省，否則就是自找麻煩。你氣憤也好，不爽也罷，因為這是我們的企業文化，你只能適應，否則就走人。後來沒過幾年，這家銀行竟然就倒閉了。

有了這一段經歷之後，我認為企業文化就像是一群人默許的潛規則，久而久之，它會形成一股風氣，最後內化成為組織成員待人處事的規範。

企業文化猶如一陣風，雖然看不見、摸不著，卻能夠讓人真正感受到它的存在。好的組職文化有助於協助組織成員，建立正向的價值觀和行為標準，進而影響工作態度與行為。而不好的組織文化，諸如賄賂、霸凌、貪汙及歧視等，這些負面的文化氛圍，將會逐步蠶食組織成員的公平性與向心力，在無形之間削弱組織的競爭力，最後讓組織或主事者步上衰敗之途。

其實企業也好機關也罷，當封閉的文化涉及道德層面的問題時，往往就可以看出這個組織未來的興衰。

（作者是銀行區主管、大學兼任助理教授）